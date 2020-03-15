غوتيريش قلق من الهجمات المتكررة في العراق وأميركا تساعـد قوات أمـنه بالتحقيق فيها

قيادة العمليات المشتركة: لدينا معلومات كاملة عن استهداف معسكر التاجي وسنقدم المسؤول للعدالة

الصباح الجديد – متابعة:

اعرب الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش امس الاحد ، عن قلقه من “الهجمات المتكررة ” في العراق والمنطقة، داعيا جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات فورية نحو تهدئة الوضع، وتأتي دعوة غوتيريش في وقت لاحق لتصريح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية – البتناغون- بقيام قوات الامن العراقية باعتقالات مبدئية لمتورطين في الهجوم على معسكر التاجي، قبل ان تعلن قيادة العمليات المشتركة في البلاد، امتلاكها معلومات كاملة عن استهداف هذا المعسكر ونيتها تقديم المسؤول عنه الى العدالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، في بيان رسمي، إن “الأمين العام يُعرب عن قلقه البالغ إزاء الهجمات المتكررة في العراق والمنطقة”.

واضاف البيان أن الامين العام يدعو جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات فورية نحو تهدئة الوضع منعاً لوقوع المزيد من الخسائر في الأرواح والإصابات والدمار”.

، وكان قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في وقت سابق من امس الأحد، توحيد الجهود والتعاون للتصدي لما أسموه “تهديدات النظام الإيراني ووكلائه في العراق”.

ونقلت وسائل اعلام أمريكية، عن البيت الأبيض، إن ترامب وجونسون “اتفقا في اتصال هاتفي على التعاون الوثيق للتصدي لتهديدات النظام الإيراني ووكلائه في العراق”.

ويأتي هذا بعدما أعلنت وزارة الدفاع الامريكية “البنتاجون” أن اثنين من الجنود الأمريكيين الثلاثة الذين أصيبوا في استهداف قاعدة التاجي السبت حالتهما خطيرة ويخضعان للعلاج في مستشفى عسكري ببغداد.

وكان جوناثان هوفمان المتحدث باسم البنتاجون قال في بيان، ان “قوات الأمن العراقية قامت باعتقالات مبدئية، وإن الولايات المتحدة تساعد في التحقيق في الهجوم وهو الثاني في أقل من أسبوع على قاعدة التاجي شمالي بغداد”. والذي أصيب فيه أيضا عدد من الجنود العراقيين”.

وكشفت قيادة العمليات المشتركة في البلاد امس الأحد، وجود معلومات كاملة لديها عن استهداف معسكر التاجي شمالي بغداد، فيما اشارت الى أن العمليات العسكرية الأميركية الأحادية تؤثر على السيادة.



وقالت القيادة في أخبار عاجلة نقلتها سكاي نيوز عربية، «لدينا معلومات كاملة عن استهداف معسكر التاجي ويبقى لنا فقط تأكيد هذه المعلومات».

وأضافت القيادة، أن «تحقيقاتنا مستمرة في الهجوم على القاعدة وسنقدم المسؤول للعدالة»، لافتة الى أن «العمليات العسكرية الأميركية الأحادية تؤثر على سيادة الدولة العراقية».

ووكانت أعلنت القيادة اول امس السبت سقوط 33 صاروخاً على وحدات الدفاع الجوي قرب بعثة التحالف الدولي داخل معسكر التاجي، مشيرةً إلى إصابة عدد من منتسبي الدفاع الجوي وهم بحالة «حرجة جداً»، فيما أكدت بأنها ستتخذ كل الإجراءات لإلقاء القبض على الفاعلين.

وتعرض معسكر التاجي شمال بغداد لهجومين منفصلين ما بين ليل الأربعاء وصباح السبت الماضيين بعشرات من قذائف كاتيوشا، كما أفادت وزارة الدفاع بوقوع إصابات وسط جنودها بعضها حرجة.