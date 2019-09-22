«إنتاج الفرات الأوسط» ينظم حفل إنتهاء مشروع تأهيل محطة المسيب الحرارية

«توزيع الجنوب» تنجز ( ٤٠ ) مشروعا لتطوير شبكة الكهرباء في ميسان

بغداد _ الصباح الجديد :

اناب وزير الكهرباء، المهندس ايسر حبيب طوبيا وكيل الوزارة الكهرباء لشؤون الإنتاج والتوزيع لافتتاح حفل إنتهاء مشروع تأهيل محطة كهرباء المسيب الحرارية ، بحضور السفير الياباني لدى العراق .

والقى المهندس علي أصغر حسن يونس مدير عام الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية الفرات الأوسط، كلمة استعرض فيها النتائج التي تحققت بفضل المشروع ومنها اضافة اكثر من 270 ميكا واطا الى الشبكة الوطنية وتاهيل العديد من المعدات الميكانيكية والكهربائية التالفة منذ فترات طويلة بسبب الظروف الاستثنائية التي مر بها العراق، فيما ذكر المهندس ايسر حبيب طوبيا وكيل الوزارة لشؤون الإنتاج في كلمة له اننا نجتمع اليوم لنحتفل بإنجاز مميز منذ سنوات في الكهرباء ، اذ قامت ملاكاتنا بتشغيل الوحدة بطاقتها التصميمية ولأول مرة وهذا يعد من الانجازات في وزارة الكهرباء ، والتي تمت بإشراف مباشر من قبل المدير العام ورعاية الوزير الدكتور لؤي الخطيب .

واضاف الوكيل لقد اسهم في هذا العمل الوكالة اليابانية جايكا وبرنامج الامم المتحدة UNDP كما توجد لمسات لملاكاتنا وشركات اجنبية وهي شركة سيمنس والبحر الأسود ، اضافة إلى أعمال تأهيل بناء وحدة معالجة المياه وتحديث المعدات وصيانة اجهزة السيطرة ، مبينا أن هذا العمل ضمن خطة سياقات وزارة الكهرباء .

من جانبه ذكرالسفير الياباني لدى العراق أن هذا المشروع واحد من أكبر المشاريع لأهم محطات الكهرباء ، وقد حقق إنتاج الطاقة من خلاله 270 ميكا واطا الذي اسهم بشكل كبير في زيادة الطاقة الكهربائية للعراق وإن لدولة اليابان سيكون دور كبير في دعم قطاع الكهرباء في العراق .

وقال ماسا يو كي هير ساوا الممثل الرئيس للوكالة الدولية جايكا من اجل تحسين وضع الكهرباء في العراق قررت الوكالة دعم هذا المشروع والذي واجهه تحديات جسيمة منها الأعمال الإرهابية وسيطرة داعش على مناطق من العراق ، مشيدا بملاكات وزارة الكهرباء الذين اسهموا بهذا المشروع شاكرا مبادراتهم باسترداد الوحدة الثالثة . وقال المهندس محمد حسن نسوم مدير مشروع القرض الياباني ان اهم النتائج المتحققة من خلال هذا المشروع والصعود بأنتاج الوحدة إلى 270 ميكا واطا وبوثوقية عالية ، بعد أن كانت خلال الفترة الماضية تولد 100 ميكا واط ومن دون وثوقية لمعداتها ، فيما استعرض ممثل شركة البحر الأسود بكلمته ، ان شركته نفذت تأهيل مرجل الوحدة الثالثة واكملت العمل عليه قبل المدة المطلوبة بثلاثة أشهر بعد أن قامت لتأهيل تورباين الوحدة بعقد منفصل مع وزارة الكهرباء للاسهام في إنتاج الكهرباء ، وأن نجاح المشروع نجاح لجميع العاملين في وزارة الكهرباء ووكالة جايكا اضافة الى النجاحات المشتركة .وفي كلمة لممثل شركة سيمنس قال اليوم نرى نتائج خارطة الطريق التي قدمتها شركة سيمنس للحكومة العراقية لاعادة بناء قطاع الطاقة المحلية فقد قمنا بالفعل بتنفيذ العناصر الأولى لخارطتنا حيث اعددنا قدرات توليد الطاقة باكثر من 700 ميكا واط ، وان تحديث وتطوير محطة المسيب لهو انجاز هام اخر لفريق عملنا في العراق ، وسنواصل العمل لاستكمال خارطة الطريق التي تركز على اهداف محددة بعناية تعود بالنفع على المواطنين العراقيين .وشمل مشروع تأهيل محطة المسيب الحرارية التأهيل الكلي للوحدة التوليدية الثالثة مع المنظومات المساعدة والتاهيل الجزئي للوحدة التوليدية الاولى اضافة الى تأهيل انشاء منظومة الخدمات العامة.

على صعيد متصل أعلنت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب عن إنجاز ( ٤٠) مشروعا لتحسين وتطوير الشبكة الكهربائية في محافظة ميسان ضمن خطتها لعام ٢٠١٩ ، والتي انطلقت في منتصف نيسان الماضي وأسهمت في استقرار التيار الكهربائي قياسا بالأعوام السابقة. وقال مدير عام الشركة المهندس نشأت كاظم ياسين الكنعاني إن ملاكاته الهندسية والفنية في فرع توزيع كهرباء ميسان أنجزت ( ٢٦) مشروع استحداث وتاهيل ومناقلة مغذيات ( ١١ك.ف) ، مبينا إن عدد مشاريع الاستحداث ( ١٥) والتأهيل ( ٨ ) ومناقلة مصادر التغذية ( ٣).

و تابع المدير العام إن من ضمن الخطة إنجاز مشاريع عدد ( ٦ ) لاستحداث وتأهيل ونقل مصادر التغذية لخطوط / ٣٣ ك.ف /، حيث كانت استحداث ( ٤ ) ونقل مصادر تغذية( ١) وتأهيل( ١) لافتا إلى أن الخطوط لتغذية محطات الزيوت ، المجر الكبير، الميمونة، ميسان، الصناعية ، متنقلة الهادي « الثانوية ( ٣٣ / ١١ ك. ف ) .

وإضاف « بإن هناك ( ٥ ) مشاريع لتحسين وتطوير عمل محطات ( ٣٣ / ١١ ك.ف ) « قلعة صالح الجديدة ، الصناعية ،اليرموك ، المشرح، علي الشرقي الجديدة، بني هاشم ، البلاستك ) الثانوية، لافتا ، إلى أن نوع المشاريع تطوير المحطات ، استبدال قواطع الدورة ، نصب محولة قدرة سعة ١٦ ام .في .اي ، استبدال خانة/ ٣٣ ك.ف / ،إستبدال منظم الفولتية ومقاومة التأريض .