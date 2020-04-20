الكهرباء تخفض استيراد الطاقة من ايران وتعد بصرف رواتب العقود والأجور اليومية قريبا

بغداد- الصباح الجديد :

خفضت وزارة الكهرباء كمية الطاقة المستوردة من ايران بنسبة 75 بالمئة، نتيجة تحقيقها الاكتفاء الذاتي في قطاع الانتاج، بينما أعلنت استكمال توزيع رواتب العقود والاجراء اليوميين في غضون اليومين المقبلين.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة احمد العبادي في تصريح صحفي، ان “كميات الطاقة الكهربائية المنتجة من المحطات حاليا تغطي الحاجة المحلية بواقع تجهيز مستمر، عدا محافظتي صلاح الدين ونينوى اللتين تجهزان بمعدل 20 ساعة يوميا.

واوضح ان ارتفاع التجهيز يعود الى انخفاض الاحمال وإدخال وحدات توليدية جديدة للخدمة، اضافة الى اعتدال درجات الحرارة.

ونوه العبادي بان الوزارة لديها طاقات انتاجية اخرى من الممكن ان ترفد المنظومة بها في حال ازدياد الطلب، مبينا ان حجم الانتاج الحالي يقدر بـ ١٣٤٠٠ ميغاواط.

واضاف ان الوزارة ووفق هذه المعطيات عمدت الى خفض حجم الطاقة الموردة من الجانب الايراني عبر خطوط النقل، وكذلك استيراد الغاز المستخدم لتشغيل محطات التوليد، اذ اكتفت بخط نقل الكهرباء ميرساد/ ديالى الذي يجهز المحافظة ب 350 ميغاوط، بعد ان كان حجم الكهرباء المورد من ايران يصل الى 1200 ميغاوط تنقل عبر اربعة خطوط.

واضاف العبادي ان الوزارة قامت ايضا بخفض كميات استيراد الغاز المجهز لمحطات الانتاج، إذ أوقفت الضخ باتجاه المحطات في الجنوب، بالاعتماد على وزارة النفط في توفير هذه المادة، موضحا ان الغاز الايراني يضخ حاليا بخط واحد يغذي محطات بسماية والمنصورية والقدس والصدر الغازية.

وكان الجانب الايراني يوفر ما يقارب الـ 4500 ميغاواط من الطاقة للعراق، من خلال ما يورد من كهرباء تصل طاقتها الى 1200 ميغاواط، وغاز يسهم بتشغيل محطات كهربائية ترفد المنظومة بما يقارب 3300 ميغاواط.

في شأن آخر، أعلن العبادي أنَّ الوزارة ستنجز خلال اليومين المقبلين استكمال صرف رواتب موظفيها العاملين بصفة عقد وأجر يومي، بعد أنْ أنجزت توزيع رواتب 65 بالمئة منهم.

وبين أنَّ الوزارة نجحت بتأمين مبالغ مرتبات العاملين بصفة عقد وأجر يومي العاملين بمختلف مفاصل الوزارة ومديرياتها، البالغ عددهم 89 ألفاً، إذ أطلقت كمرحلة أولى مرتبات 65 بالمئة منهم قبل عدة أيام، وفي اليومين المقبلين سيتم إطلاق رواتب العدد المتبقي، لتكون قد أوفت بالتزاماتها تجاههم”.