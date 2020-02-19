فايروس كورونا الصباح الجديد +الصباح الجديد كاريكاتير فبراير 19th, 2020 التعليقات على فايروس كورونا مغلقة 234 views املاءات حزبية النقد الحديث وإشكالية المنهج النقدي نبذة عن الصباح الجديد جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس. مقالات ذات صلة تحالف القوى: وزارات السنّة من استحقاقنا ونرفض اسنادها إلى موظفين من الدرجتين الثانية أو الثالثة فبراير 19th, 2020 خبير قانوني : عبدالمهدي منتهي الصلاحية ولا يحق له طلب حل البرلمان فبراير 19th, 2020 شرطة ديالى تطالب أصحاب صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بتسجيل اسمائها لديها فبراير 19th, 2020 545 شهيدا و79 مختطفا و24 الف إصابة في صفوف المتظاهرين والامن منذ بدء التظاهرات فبراير 19th, 2020 الداخلية تمنع دخول أي مسافر يحمل تأشيرة سياحية من أي بلد يصل اليه الفايروس فبراير 19th, 2020 واشنطن والعفو الدولية تحملان سلطات البلاد مسؤولية قتل المتظاهرين وغياب آلاف المفقودين فبراير 19th, 2020 تهديد كردي صريح لعلاوي: سنعرقل عمل الحكومة اذا لم تستمع الى كل الكيانات فبراير 19th, 2020 انتخاب بافل طالباني ولاهور شيخ جنكي يفرض سطوة القيادات الشابة على الحزب فبراير 19th, 2020 نسعى الى مواكبة كل جديد في العالم للأرتقاء بمهمات شركتنا فبراير 19th, 2020 التعليقات مغلقة