في المسير نقرأ الوطن

صداق الدراجي
1
في المسير إليهم
يطعننا الخوفُ
ونمرُّ على النهرِ
بغيمةٍ عطشى
لا تبعثُ المطر
2
في المسير إليهم
تشتعلُ النارُ
تتصاعد
تهبط
ثم تبكي
وتحملُ الماءَ
كي تطفئ العطش
3
في المسير إليهم
تطيرُ الرؤوسُ
تحلقُ في المجرات
راسمةً قوسَ قزح
4
في المسير إليهم
رأينا دموع الله
تهبط في أرض المعركة
تتحولُ نبعاً
يسقي الأطفال
5
الحسينُ كان هنا
الحسينُ كان هناك
في كلِّ مكانٍ
يوجدُ الحسين
6
قالوا : يداه تسيرانِ
في موكبٍ مهيب
قلنا : وتحيطه الملائكة
7
في المسير إليهم
عبرنا الحدود
وجلسنا عند السدرةِ
ثم بحثنا عنا
فلم نجد منا احداً
ربما توزعنا بين الحروب
ونزفنا بكل موتٍ
ما تبقى من الوطن