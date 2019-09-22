  • الإثنين , 23 سبتمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

في المسير نقرأ الوطن

ثقافة
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صداق الدراجي

1
في المسير إليهم
يطعننا الخوفُ
ونمرُّ على النهرِ
بغيمةٍ عطشى
لا تبعثُ المطر

2
في المسير إليهم
تشتعلُ النارُ
تتصاعد
تهبط
ثم تبكي
وتحملُ الماءَ
كي تطفئ العطش

3
في المسير إليهم
تطيرُ الرؤوسُ
تحلقُ في المجرات
راسمةً قوسَ قزح

4
في المسير إليهم
رأينا دموع الله
تهبط في أرض المعركة
تتحولُ نبعاً
يسقي الأطفال
5
الحسينُ كان هنا
الحسينُ كان هناك
في كلِّ مكانٍ
يوجدُ الحسين

6
قالوا : يداه تسيرانِ
في موكبٍ مهيب
قلنا : وتحيطه الملائكة

7
في المسير إليهم
عبرنا الحدود
وجلسنا عند السدرةِ
ثم بحثنا عنا
فلم نجد منا احداً
ربما توزعنا بين الحروب
ونزفنا بكل موتٍ
ما تبقى من الوطن

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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