في المسير نقرأ الوطن

صداق الدراجي

1

في المسير إليهم

يطعننا الخوفُ

ونمرُّ على النهرِ

بغيمةٍ عطشى

لا تبعثُ المطر

2

في المسير إليهم

تشتعلُ النارُ

تتصاعد

تهبط

ثم تبكي

وتحملُ الماءَ

كي تطفئ العطش

3

في المسير إليهم

تطيرُ الرؤوسُ

تحلقُ في المجرات

راسمةً قوسَ قزح

4

في المسير إليهم

رأينا دموع الله

تهبط في أرض المعركة

تتحولُ نبعاً

يسقي الأطفال

5

الحسينُ كان هنا

الحسينُ كان هناك

في كلِّ مكانٍ

يوجدُ الحسين

6

قالوا : يداه تسيرانِ

في موكبٍ مهيب

قلنا : وتحيطه الملائكة

7

في المسير إليهم

عبرنا الحدود

وجلسنا عند السدرةِ

ثم بحثنا عنا

فلم نجد منا احداً

ربما توزعنا بين الحروب

ونزفنا بكل موتٍ

ما تبقى من الوطن