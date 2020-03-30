  • الإثنين , 30 مارس 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

كوالكوم تعزز مواقعها في عالم تقنيات الصوت

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الصباح الجديد-وكالات:

قررت عملاق صناعة الإلكترونيات كوالكوم توسيع نشاطها في عالم التقنية، وطورت نوعا جديدا من الشرائح الإلكترونية التي ستستعمل في السماعات وأجهزة الصوت.

وتبعا للخبراء في شركة كولكوم فإن شرائح QCC514X وQCC304X التي طورتها شركتهم تشكل نواة للسماعات اللاسلكية المتطورة التي ستطلق مستقبلا، اذ صممت لتمنح هذا النوع من الأجهزة العديد من الميزات منها عزل الضوضاء Hybrid Active Noise Cancellation.

وأبرز ما في الشرائح الجديدة أنها تتعامل مع ميزة TrueWireless Mirroring التي تجعل اتصال السماعات اللاسلكية مع الأجهزة الذكية أسرع بكثير، كما ستمنح المستخدم إمكانية الاختيار بين السماعة التي توضع في الأذن اليمنى أو الأذن اليسرى ليجري من خلالها المكالمة الهاتفية من دون الحاجة لاستعمال السماعتين معا أو اختيار واحدة أساسية لهذا الغرض كما يجري مع سماعات البلوتوث الحالية.

كما ستمكن هذه الشرائح السماعات اللاسلكية من التعامل بشكل أفضل مع تقنية المساعد الصوتي، وستقلل من استهلاك طاقة البطارية فيها.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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