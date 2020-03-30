كوالكوم تعزز مواقعها في عالم تقنيات الصوت

الصباح الجديد-وكالات:

قررت عملاق صناعة الإلكترونيات كوالكوم توسيع نشاطها في عالم التقنية، وطورت نوعا جديدا من الشرائح الإلكترونية التي ستستعمل في السماعات وأجهزة الصوت.

وتبعا للخبراء في شركة كولكوم فإن شرائح QCC514X وQCC304X التي طورتها شركتهم تشكل نواة للسماعات اللاسلكية المتطورة التي ستطلق مستقبلا، اذ صممت لتمنح هذا النوع من الأجهزة العديد من الميزات منها عزل الضوضاء Hybrid Active Noise Cancellation.

وأبرز ما في الشرائح الجديدة أنها تتعامل مع ميزة TrueWireless Mirroring التي تجعل اتصال السماعات اللاسلكية مع الأجهزة الذكية أسرع بكثير، كما ستمنح المستخدم إمكانية الاختيار بين السماعة التي توضع في الأذن اليمنى أو الأذن اليسرى ليجري من خلالها المكالمة الهاتفية من دون الحاجة لاستعمال السماعتين معا أو اختيار واحدة أساسية لهذا الغرض كما يجري مع سماعات البلوتوث الحالية.

كما ستمكن هذه الشرائح السماعات اللاسلكية من التعامل بشكل أفضل مع تقنية المساعد الصوتي، وستقلل من استهلاك طاقة البطارية فيها.