ديانا حداد في فيديو مع ابنتها صوفي: “خليكم بالبيت”

الصباح الجديد-وكالات:

دعت الفنانة اللبنانية ​ديانا حداد​ محبيها ومتابعيها للبقاء بالبيت والحجر الصحي، ونشرت فيديو يجمعها بابنتها صوفي وعلقت: “انا وصوفي نقول لكم “خليكم في البيت” من اجل صحتكم وصحة من تحبوهم.. الله يحفظ الجميع”

وكانت حداد نشرت صورة جديدة لها ارتدت فيها فستاناً باللون الأحمر، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي. ووجّهت ديانا من خلال الصورة رسالة للجمهور دعتهم فيها للتفاؤل وإبقاء الأمل، مشيرة الى ان الأيام المقبلة ستحمل الخير وتمحو الصعوبات.

وعلّقت حداد على الصورة قائلة :”الخير مقبل بإذن الله وانا متفائلة كثيرا صدقوني إن مع العسر يسرا، الله يفرجها على الجميع وان شاء الله سترجع الحياة الى سابق عهدها وافضل، المهم الا تنسوا الدعاء الله يرفع عنا وعن كل البشرية البلاء ويكشف الضر..خليك في البيت”.