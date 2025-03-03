للمخرج المغترب جعفر مراد جائزة أفضل سيناريو لفيلم” ابتسامة بيكاسو” في مهرجان سينمانا بسلطنة عمان

بغداد – سمير خليل:

يواصل المخرج السينمائي العراقي المغترب في لندن جعفر مراد حصد الجوائز وتشريف السينما العراقية من خلال المهرجانات التي تشهد تفوق افلامه وهذه المرة يحقق نجاحا جديدا وجائزة جديدة كأفضل سيناريو لفيلمه “ابتسامة بيكاسو”، من مهرجان ” سينمانا” في سلطنة عمان.

المخرج مراد تحدث عن هذه الجائزة قائلا:

عندما جاءتني فكرة الفيلم وكتبت السيناريو كان لدي احساس بانه سيفوز كأفضل سيناريو، لأنه يجمع بين السايكولوجيا والدراما والسياسة والرعب النفسي. وهذه طبعا خلطة معقدة أن تجتمع في سيناريو واحد، ولكن والحمد لله نجحت بهذه الخلطة وهذه الخطوة الصعبة، هذه ثالث جائزة أفوز بها كأفضل سيناريست بعد فيلمي” العودة الى فكتوريا” و” خلف المرآة” والفيلمان من اخراجي، وهذه الجائزة تحمل الرقم 73 في مسيرتي الفنية، احترامي للجنة تحكيم مهرجان سينمانا على قرارهم وفهمهم لعمق السيناريو، ألف مبروك لكل من كان له دور في نجاح هذا الفيلم. أحب أن أذكر أن فيلمي ابتسامة بيكاسو قد تفوق على فيلم ” حياة الماعز” الذي أثار جدلا كبيرا في الوسط الفني العالمي “.

وفيلم ابتسامة بيكاسو هو فلم روائي طويل من انتاج عام 2023 ومدته 94 دقيقة من تأليف وانتاج وتصوير واخراج جعفر مراد وجسّد أدواره الفنانون: فلاح هاشم وسلام زهره ومحمد عطا سعيد وشفاء جبر وياسين ماهود وايمان نجيب ومحمد العسكري وأمير عمار وسالي المبارك وعلي الموسوي وداني دارن، وصورت مشاهده في العاصمة البريطانية لندن.