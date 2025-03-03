“مقاربات في شخصيات هنريك إبسن النسائية” .. أمسية للمقهى الثقافي العراقي في لندن

متابعة – الصباح الجديد:

أقام المقهى الثقافي العراقي في لندن أمسية ثقافية بعنوان “مقاربات في شخصيات هنريك إبسن النسائية” استضاف فيها الكاتب رضا الظاهر وقدمها الشاعر والفنان المسرحي فلاح هاشم.

وحسب الفنان التشكيلي الرائد فيصل لعيبي : فقد تناول المحاضر بالشرح والتوضيح ومن خلال تفكيك الشخصيات، تبيان الاختلافات والتناقضات وكذلك درجة الوعي التي تملكها كل شخصية نسوية ، التي عالجها الكاتب المسرحي النرويجي الكبير هنريك ابسن، حيث افتتح مقدم الأمسية الفنان المسرحي والشاعر والاذاعي القدير فلاح هاشم مرحبا بجمهور المقهى وضيفه الكريم الكاتب والمترجم والصحفي المعروف الاستاذ رضا الظاهر، إذ استطاع من خلال عرضه الشيق أن يطلعنا على النماذج المختلفة والمتناقضة لشخصيات مسرح ابسن، ذلك الكاتب الذي بذل جهدا مرهقا للتعبير عن معاناة نساء الطبقة البرجوازية في المجتمع الترويجي والتعقيدات التي وضعت أمامهن، وكيفية الخروج من مجتمع ذكوري بامتياز لنيل حريتهن وانعتاقهن والتعبير عن آمالهن وطموحاتهن واكتشاف ذواتهن المغيبة من خلال هيمنة الرجال على المجتمع اقتصاديا وفكريا وسياسيا.. في نهايات القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وبعد الانتهاء من عرضه الممتع فتح باب الأسئلة والمداخلات التي أجاب عنها الاستاذ المحاضر إجابات وافية وتطرق الى أهمية ودور هذا الكاتب المهم الذي صنف كثان كاتب مسرحي بعد شكسبير في تاريخ المسرح الأوروبي.