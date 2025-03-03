بتميز ونجاح كبيرين.. ختام فعاليات اليوم الأول من الأسبوع الأدبي “نزهةٌ ربيعيّةٌ مع كتاب” بدورته الثالثة

بغداد – الصباح الجديد:

تواصلاً مع الجلسات الخاصة بالثقافة الأيزيدية شهدت الفترة المسائية من اليوم الأول من فعاليات الأسبوع الأدبي الذي يقيمه الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق بدورته الثالثة بعنوان (نزهةٌ ربيعيّةٌ مع كتاب) إقامة ثلاث جلسات تنوّعت بين الشعر والقصة والمسرح والموسيقى والابتهالات الرمضانية، بحضور جمع كبير من جمهور الثقافة والأدب والفن.

وخصصت الجلسة الأولى التي أدارها الشاعر حسين السلطان، للشاعر نعمت خلات، الذي قرأ مجموعة من قصائده أهمها (إعدام رصاصة وللطفولة هجمات مرتدة) ليتطرق بعدها لنشاط الثقافة الأيزيدية وخصوصاً بجنس القصة القصيرة.

أما الجلسة الثانية فقد أدارها الروائي خضير فليح الزيدي، وتضمنت قراءات قصصية لكل من القاصين نواف خلف وحجي المرشاوي، جسدت معظمها معاناة ومحنة ما تعرض له الأيزيديون من قبل تنظيم داعش الإرهابي من بطش وقتل وتشريد وسلب ونهب وانتهاك صارخ، فيما قدمت الفرقة الموسيقية بقيادة العازف ليث كريم والمطرب هڤال الشيخ، مجموعة من الأغنيات من التراث البعشيقي الذي تفاعل معه الحضور بالتصفيق الحار، أما ختام اليوم الأول فقد شهد توقيع الفنان طلال علي وفرقته التي قدمت مجموعة من الابتهالات الرمضانية ومنها (يا إله الكون إنّا لك صمنا ) وغيرها.

تجدر الإشارة إلى أن اليوم الثاني للأسبوع شهد العديد من الفقرات الشعرية والفنية مع تواصل معرض الكتاب الذي يستمر طيلة أيام الاسبوع الأدبي.