تقيمها دائرة السينما والمسرح .. في قاعة سينما بغداد اليوم.. جلسة نقاشية حول المسرحية الشعبية “أحوال وأمثال”

بغداد – الصباح الجديد:

تنظم دائرة السينما والمسرح جلسة نقاشية خاصة حول المسرحية الشعبية “أحوال وأمثال”، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباح اليوم الاثنين الموافق الثالث من آذار، في قاعة سينما بغداد الواقعة بالطابق الثاني من مبنى مسرح الرشيد.

تأتي هذه الجلسة بعد النجاح الذي حققته المسرحية خلال عرضها الأخير على مسرح المنصور. المسرحية من تأليف وإخراج الفنان المبدع مقداد مسلم، وبمشاركة نخبة من الفنانين العراقيين الذين قدموا أداءً لافتاً أعاد إحياء روح المسرح الشعبي.

سيُدار اللقاء من قبل الفنان ماجد درندش، فيما سيقدم الناقد المسرحي الدكتور جبار خماط ورقة نقدية تحليلية تتناول الأبعاد الفنية والاجتماعية للمسرحية، مع تسليط الضوء على الرسائل التي حملتها والعناصر الإبداعية التي ميزتها.

تعد هذه الجلسة فرصةً ثمينة لعشاق الفن المسرحي للتعمق في فهم العمل والتفاعل مع مبدعيه، كما تُشكل منصةً للحوار البنّاء بين الفنانين والنقاد والجمهور، مما يسهم في إثراء الحركة المسرحية العراقية وتطويرها.

الدعوة عامة للجميع، وستكون هناك فرصة لطرح الأسئلة وتبادل الآراء في نهاية الجلسة.

والمسرحية تعد تواصلا مع نهج مؤلفها ومخرجها مقداد مسلم في مسرحة الامثال والحكم البغدادية إذ قدم مسرحيته الاولى الشهيرة “الخيط والعصفور” عام 1984، وتبعها وعلى نفس النهج بمسرحية “حال الدنيا ” بعد سنتين، ليكمل هذه السلسلة الملونة بمسرحية “أحوال وأمثال” التي قدمتها كوكبة لامعة من الممثلين من الرواد والشباب الذين شكلوا خلية إبداع قدمت كرنفالا جميلا من الموروث الشعبي البغدادي.