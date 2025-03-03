ريهام حجاج تتعرض لمحاولة قتل في الحلقة الأولى من مسلسل أثينا

الصباح الجديد – وكالات:

انطلقت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل “أثينا”، بطولة الفنانة ريهام حجاج، التي تجسد شخصية “نادين”، وهي مراسلة صحفية تتعرض لحادث مؤلم يؤثر على حالتها النفسية، ما يدفعها للحصول على إجازة من العمل.

الحلقة بدأت بظهور نادين، وهي صحفية استقصائية، والتي تلعب دورها الفنانة ريهام حجاج، أثناء استقلالها إحدى المواصلات وسط حالة من القلق تسيطر على ملامح وجهها، في وقت تتساقط فيه الأمطار بشدة، حيث كانت تتوجه إلى أحد المستشفيات.

وعلى الجانب الآخر، كان اليوتيوبر يوسف والذي يلعب دوره الفنان أحمد مجدي يقدم بثا مباشرا حول مستشفى الدكتور صلاح يزن، للأمراض النفسية والإدمان في التجمع الأول، وخلال تطور الأحداث، يظهر أن نادين لديها شقيقة تُدعى مي، كانت تتواصل مع شخص غامض يحمل اسم “أثينا”، تشاركه مشكلاتها، لكنه كان يحرضها على الانتحار.

وبالفعل، تحاول مي الانتحار بإلقاء نفسها من النافذة، ما يؤدي إلى دخولها العناية المركزة وإصابتها بكسر في العمود الفقري، تبدأ نادين رحلة البحث في هاتف شقيقتها لكشف الغموض وراء ما حدث، لكنها تفشل في العثور على أي دليل، كما تسلط الحلقة الضوء على الخلافات العائلية بين نادين ووالدها، الذي يجسد دوره الفنان محمود قابيل، حيث يرفض عملها كمراسلة صحفية، ما يجعل علاقتهما متوترة.

وتتطور الأحداث عندما تساعد نادين زميلها السابق، الذي يجسد شخصيته أحمد مجدي، في كشف قضايا فساد عبر بث مباشر “لايف”، حيث يعمل على فضح بعض الشخصيات النافذة.

وتنتهي الحلقة بمشهد مثير، حيث تتعرض نادين لمحاولة قتل على يد إحدى العصابات، لكن يتم إنقاذها في اللحظة الأخيرة، ما يترك المشاهدين في انتظار المزيد من المفاجآت في الحلقات القادمة.