عادت الممثلة المصرية يسرا لتصوير مسلسلها الرمضاني المقبل “دهب عيرة” بعد توقف التصوير خلال الأيام الماضية بسبب أزمة فيروس كورونا. ويصور المخرج سامح عبد العزيز المشاهد الداخلية للعمل بمنطقة المعادي ويعمل على الانتهاء منها للحاق بالعرض في شهر رمضان كما استغل المخرج أيام توقف التصوير وبدأ في مونتاج ومكساج الحلقات التي انتهى من تصويرها. وبطبيعة الحال حرصت الجهة المنتجة على تعقيم موقع التصوير، وتوزيع المطهرات بين العاملين، الذين يرتدون الكمامات الطبية والقفازات. العمل من تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في بطولته إلى جانب يسرا كلا من حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري.