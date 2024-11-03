نور يونس تحاضر لموظفات الشباب والرياضة عن اليوغا

بغداد ـ الصباح الجديد:

قدمت المدربة الدولية المعتمدة في رياضة اليوغا، نور يونس نوري، محاضرة ضمن ورشة بعنوان “التمارين المنزلية ودورها في تعزيز اللياقة البدنية والصحة النفسية” ولمدة يومين، أقيمت باشراف وزارة الشباب والرياضة، دائرة التربية البدنية، الورشة الخاصة بالرياضة المنزلية، استهدفت موظفات وزارة الشباب والرياضة، واستمرت لمدة يومين، اليوم الأول تضمن محاضرة نظرية وعملية بإشراف مدربة اللياقة البدنية فاطمة ستار، أما اليوم الثاني فقد خصص لرياضة اليوغا بإشراف المدربة الدولية المعتمدة نور يونس نوري.

وقالت المدربة الدولية باليوغا، نور يونس نوري، انها سعيدة في القاء المحاضرة عن رياضة اليوغا في ثاني أيام الورشة وشهدت تفاعلا كبيرا من الموظفات المشاركات اللواتي وصلن عددهن لنحو 25 مشاركة.. وبينت انه هذه الورشة هي الثانية التي تقدمها في وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع دائرة التربية البدنية، مقدمة شكرها إلى مدير دائرة التربية البدنية في الوزارة الدكتور موفق عبد الوهاب وإلى مدير قسم الأنشطة في الدائرة الدكتور نجم عبد مطشر وإلى جميع المنتسبين لما أبدوه من اهتمام في إقامة الورشة والعمل على انجاحها.