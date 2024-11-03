ادم وديما يلتحقان بمركز المواهب للتايكواندو وكرة الطاولة

بغداد – الصباح الجديد:

يشكل المركز الوطني للموهبة الرياضية بإشراف وزارة الشباب والرياضة نقطة اساس في بناء اللاعب لما يقدمه من خدمات رياضية يرافقها جوانب عدة تعزيزا لثقافة الجيل الجديد، إضافة إلى ذلك قدم مركز الموهبة مئات اللاعبين إلى الأندية والمنتخبات. بينهم من تأهل واشترك في أولمبياد باريس ٢٠٢٤ .

لذلك بات محط جذب واهتمام وسارعت الأسر لتسجيل أبناءها في مركز الموهبة الذي افتتحت أبوابه منذ العام ٢٠١٢ وتمارس فيه ١٣ فعالية رياضية.. وهذا النجاح الذي تحقق أسهم في انضمام الشقيقان ادم وديما عمر إلى تعلم اساسيات اللعب في التايكواندو وكرة الطاولة.

ادم تولد ٢٠١٦ تلميذ في الصف الثالث وشقيقته ديما تولد ٢٠١٨ تلميذة في الصف الأول في مدرسة الكنوز. الابتدائية.. ادم يتدرب في مركز موهبة التايكواندو بإدارة الكابتن عادل عنيد والمدربين الدكتور عبد الغفار جباري وعلى كأمل وثائر خضير وغدير منذر ومدربه الأساس علي كامل، وديما في مركز كرة الطاولة بإدارة الخبير حكمت جواد والمدربين كفاح محسن ومؤيد حميد ومثنى عبد العباس والدكتور ليث محمد وحسين عاكس وليث حكمت ومدربها الأساس الدكتور ليث محمد.

أسرة اللاعبان الشقيقان توكد ان اختيارها مركز الموهبة لتعلم أبناءها الرياضة يأتي للثقة الكبيرة في عمل وزارة الشباب والرياضة ونوعية الملاكات الإدارية والفنية التي تسند اليها مهمة الإشراف على تدريب وتأهيل اللاعبين وإيصالهم إلى مستويات متقدمة ضمن مشروع دعم الموهوبين ليحققوا الإنجازات في المستقبل.