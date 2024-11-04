ضمن البرنامج الدولي “أدرس في العراق” .. جامعة بابل تمنح شهادة دكتوراه باختصاص التمريض لطالب عربي

بابل – عادل محمد:

منحت جامعة بابل شهادة دكتوراه باختصاص التمريض للطالب السوري حسام يوسف محمد يوسف ضمن برنامج المنح الدوليَّة المجانيَّة “أدرس في العراق Study in Iraq ” والمدعوم من قبل معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي. وقال رئيس الجامعة الدكتور أمين عجيل ياسر أنه ترأس جلسة علميَّة في كلية التمريض لمناقشة أطروحة الدكتوراه الموسومة “فاعلية برنامج تعليمي على معلومات واتجاهات الممرضين فيما يتعلق باضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي المرتبطة بالعمل” مضيفا أن نتائج الأطروحة كشفت أن البرنامج التعليمي المعد بشأن الاضطرابات العضلية الهيكلية المرتبطة بالعمل ؛ كان فعالًا في تحسين مستويات معرفة واتجاهات الممرضين بشكل ملحوظ عبر جميع الأبعاد المدروسة في ثلاثة أوقات من القياسات (قبل الاختبار وبعد الاختبار1 وبعد الاختبار2)والتي أظهرت تحسنا متوسطا لدرجات المعرفة من مستوى مقبول قبل البرنامج، إلى مستوى جيد بعد البرنامج، وبعد شهر واحد من البرنامج. وبالمثل، تحسن متوسط اتجاهات الممرضين من محايد قبل البرنامج إلى إيجابي بعد البرنامج، وبقي إيجابيا بعد شهر واحد من البرنامج، كما كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية في معرفة الممرضين بناءً على مكان إقامتهم، وكانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاهات الممرضين تبعاً للعمر موضحا أن الأطروحة أوصت، بإجراء دورات تدريبية مستمرة باستخدام طريقة البرنامج التعليمي للممرضين في غرف العمليات ووحدة العناية المركزة، وإجراء تقييمات دورية للمخاطر المتعلقة بالاضطرابات العضلية الهيكلية المرتبطة بالعمل في مكان العمل واتخاذ التدابير اللازمة للحد من هذه المخاطر، وإجراء دراسة مماثلة على عينة أكبر تشمل أقسام المستشفى الأخرى والمستشفيات الأخرى. لافتا إلى أن جامعة بابل سبق وأن منحت منتصف العام الحالي أول شهادة دكتوراه للطالبة السوريَّة خلود هاشم سلوم، ضمن برنامج المنح الدوليَّة المجانيَّة “أدرس في العراق Study in Iraq ” وذلك باِختصاص التمريض أيضا، حيث ارتفع عدد الطلبة الدوليين الدارسين في الجامعة هذا العام الى(97) طالبا وطالبة على مستوى الدراسات الأولية والعليا بعد قبول (53) طالبا بواقع (32) للدراسات الاولية و(21) على مستوى الدراسات العليا.