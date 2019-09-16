  • الإثنين , 16 سبتمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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محاضرة تثقيفية لمواهب التايكواندو ‏

رياضة
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إعلام شؤون الاقاليم والمحافظات:‏
اقام المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية في دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات/ وزارة الشباب ‏والرياضة، محاضرة للاعبي المركز الوطني للتايكواندو عن الاخلاق الحميدة، وقال مسؤول التربية ‏والتنظيم في المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية، وائل محمد، ان المحاضرة تتضمن الحديث عن 5 ‏اجزاء تضمها الاخلاق الحميدة هي ( الإيثار وصلة الرحم والتعاون والاخلاص والرحمة).‏
واشار إلى ان المحاضرة تضمنت ايضا عرض فيلم قصير لمدة 30 دقيقة عن الرحمة بالحيوان، مبينا ان ‏المحاضرة ضمن سلسلة محاضرات تثقيفية للموهوبين في شتى المراكز المعتمدة لتأهيل الموهبة ‏الرياضية تقام كل يوم جمعة وسبت، الهدف منها تعزيز وتنمية الثقافة للاعبين الواعدين.‏

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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