محاضرة تثقيفية لمواهب التايكواندو ‏

إعلام شؤون الاقاليم والمحافظات:‏

اقام المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية في دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات/ وزارة الشباب ‏والرياضة، محاضرة للاعبي المركز الوطني للتايكواندو عن الاخلاق الحميدة، وقال مسؤول التربية ‏والتنظيم في المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية، وائل محمد، ان المحاضرة تتضمن الحديث عن 5 ‏اجزاء تضمها الاخلاق الحميدة هي ( الإيثار وصلة الرحم والتعاون والاخلاص والرحمة).‏

واشار إلى ان المحاضرة تضمنت ايضا عرض فيلم قصير لمدة 30 دقيقة عن الرحمة بالحيوان، مبينا ان ‏المحاضرة ضمن سلسلة محاضرات تثقيفية للموهوبين في شتى المراكز المعتمدة لتأهيل الموهبة ‏الرياضية تقام كل يوم جمعة وسبت، الهدف منها تعزيز وتنمية الثقافة للاعبين الواعدين.‏