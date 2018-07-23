عمليات بغداد تحبط أربع عمليات إرهابية كادت تستهدف العاصمة

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس الاثنين، إحباط 4 عمليات “إرهابية” كادت تستهدف العاصمة، في حين أشارت الى اعتقال عناصر الخلايا المخططة لهذه العمليات.

وقال قائد عمليات بغداد الفريق جليل الربيعي في تصريح صحفي، إن “قوة من عمليات بغداد، وبالتعاون مع استخبارات القيادة، تمكنت من احباط اربع عمليات ارهابية كادت تستهدف العاصمة”.

واضاف الربيعي، أن “هذه القوة اعتقلت عناصر الخلايا الارهابية التي كانت تخطط لهذه العمليات”.

يشار إلى أن قيادة عمليات بغداد تعلن، بين الحين والآخر، اعتقال متهمين بجرائم جنائية أو “إرهابية”.

وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت في وقت سابق عن قيامها بتفجير مسيطر عليه لمخلفات تنظيم “داعش” غربي العاصمة بغداد.

وقالت عمليات بغداد في بيان صحفي إن “الجهد الهندسي في قيادة عمليات بغداد قام بتفجير مسيطر عليه لمخلفات حربية لعصابات داعش الإرهابية في منطقة العبادي غربي بغداد”.