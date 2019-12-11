نائب عن التغيير: سنعتبر قانون الانتخابات باطلاً في حال اعتمد العد والفرز الالكتروني

لأنه يمكِّن من تزوير الأصوات

بغداد – الصباح الجديد:

اعتبر النائب عن حركة التغيير هوشيار عبد الله، امس الأربعاء، أن العد والفرز الالكتروني “خلق بورصة لبيع وشراء الأصوات”، وفيما حذر من اعتماده في قانون الانتخابات الجديد، أكد أنه سيتم اعتبار القانون “باطلاً” في حالة تمرير هذه الفقرة.

وقال عبد الله، إن “الكثير من الدول ألغت العد والفرز الالكتروني وعادت إلى العد والفرز اليدوي لضمان نزاهة وعدالة الانتخابات، وبالأمس القريب عشنا تجربة مريرة عندما تم التلاعب بنتائج الانتخابات وحصلت فضيحة على مستوى دولي وباعتراف المنظمات الدولية، وتم تمرير التزوير بكل سهولة، واليوم الشارع يغلي والاعتصامات في أغلب المحافظات كنتيجة حتمية للأساس السيء الذي شكلت بموجبه هذه الحكومة المنبثقة عن برلمان مشكوك في كيفية فوز بعض نوابه بالانتخابات”.

وأضاف عبد الله في بيان، أن “العد والفرز الالكتروني خلق بورصة لبيع وشراء الأصوات وأوصل بعض الأشخاص إلى البرلمان بعد أن كانوا يائسين من فوزهم، والنماذج كثيرة والشعب يعرفهم جيداً”.

وتابع: «لن نصوت على العد والفرز الالكتروني، وفي حال تم تمرير هذه الفقرة في قانون الانتخابات سنعتبره باطلاً، بل سيكون مرفوضاً من قبل الجماهير، وعلى الشارع العراقي المنتفض أن يطلب وبقوة إلغاء هذه الطريقة احتراماً لإرادته ولضمان إيصال صوته في الانتخابات المقبلة، وأن يشترط للقانون الجديد عدم السماح بالإبقاء على العد والفرز الالكتروني».