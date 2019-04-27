النفط يهبط 3% مع تجديد ترامب الضغوط على أوبك لخفض أسعار الخام

الصباح الجديد ـ وكالات:

هبطت أسعار النفط ثلاثة في المئة بعد أن ضغط الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لزيادة انتاجها من الخام لدفع أسعار البنزين للانخفاض.

وقال محللون إن مبيعات لجني الأرباح بعد أطول سلسلة مكاسب لسوق النفط في عام على الأقل أسهمت في المزيد من التراجع للأسعار.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 2.20 دولار، أو 3 في المئة، لتبلغ عند التسوية 72.15 دولار للبرميل.

وهبطت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.91 دولار، أو 2.9 بالمئة، لتسجل عند التسوية 63.30 دولار للبرميل.

وينهي برنت الأسبوع مستقرا بعد أربعة أسابيع متتالية من المكاسب، بينما سجل الخام الأميركي خسارة 1.2 بالمئة على مدار الأسبوع مرتدا عن ستة أسابيع متتالية من المكاسب.

وصعدت عقود النفط أكثر من 30 في المئة هذا العام بعد أن خفضت أوبك وبضعة منتجين متحالفين مع المنظمة الإمدادات بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا ومع هبوط انتاج الخام في فنزويلا وإيران بسبب عقوبات أميركية.

وفي جلسة الخميس، ارتفع برنت فوق مستوى 75 دولارا للبرميل للمرة الأولى هذا العام بعد أن علقت ألمانيا وبولندا وسلوفاكيا واردات الخام الروسي عبر خط أنابيب رئيس بسبب التلوث. وقالت روسيا إن النفط ربما جرى تلويثه عن عمد وإنها تخطط لاستئناف إمدادات الخام عبر خط أنابيب دروجبا إلى أوروبا في غضون أسبوعين.

واتصل ترامب يوم الجمعة بأوبك وطلب من المنظمة أن تخفض أسعار النفط. ولم يحدد هوية الشخص الذي تحدث إليه.

ومنذ أن تولى الرئاسة، حث ترامب أوبك مرارا على زيادة انتاج النفط لدفع الأسعار للانخفاض.

من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إفادة صحافية أمس السبت إن اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين بشأن تخفيضات إنتاج النفط سيظل ساريا حتى نهاية حزيران، آملاً ألا تزيد السعودية إنتاجها النفطي لتعويض أي انخفاض محتمل في الصادرات الإيرانية بسبب العقوبات الأميركية.

ولم يتلق بوتين أي مؤشرات من أعضاء أوبك بشأن الانسحاب من اتفاق تخفيضات الإنتاج، مضيفا أن هذا غير مرجح.