100 مليون طن انتاج حقل غرب القرنة/ 2 التراكمي

وزير النفط: الإقليم لم يلتزم بتسليم 250 الف برميل يومياً

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكدت شركة لوك اويل الروسية ان الانتاج التراكمي في حقل غرب القرنة الثاني قد وصل الى 100 مليون طن من النفط وهو ما يمثل جزءا من التنفيذ الناجح للمرة الاولى من الانتاج.

وذكرت الشركة، ان “مع حفر 184 بئرا في الحقل فان متوسط الانتاج الحالي وصل الى 400 ألف برميل يوميا، وان إدارة إنتاج الحقل تستخدم مفهوم الحقل الذكي الذي يسمح بالتحكم في مؤشرات الإنتاج وضبطها عند الضرورة وفي الوقت الفعلي”.

واضافت أن “في عام 2018 بدأت الشركة تطوير المرحلة الثانية من هذا الحقل ويتوقع نمو الإنتاج اليومي إلى 480 الف برميل يوميا في عام 2020 وارتفاع إلانتاج 800 ألف برميل يوميا عام 2025”.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، أن استثمارات شركة الطاقة الروسية “لوك أويل” في مشاريع نفطية بالعراق، قد تصل إلى 45 مليار دولار بحلول 2035.

وقال بوريسوف إن “لوك أويل” استثمرت في العراق ما يقارب 8 مليارات دولار، وهذا الرقم مرجح للارتفاع إلى 45 مليار دولار بحلول 2035.

وفي شباط الماضي، أعلنت الشركة الروسية أنها بدأت حفر آبار جديدة بحقل “غرب القرنة 2″، الواقع جنوب العراق والذي يعتبر من أكبر الحقول النفطية في العالم.

وكانت “لوك أويل” قد وقعت العام الماضي مع بغداد اتفاقية لاستثمار الحقل حتى 2025، وحدد الجانبان سقف إنتاج النفط في هذا الحقل بـ800 ألف برميل يوميا.

ويعد العراق ثاني أكبر مصدر للخام في منظمة “أوبك” ويقدر إنتاجه بنحو 4.5 مليون برميل يوميا من النفط.

في الشأن ذاته، افاد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان ان اقليم كردستان الى الان لم يلتزم في تسليم 250 الف برميل يومياً من نفطه الخام المنتج الى شركة “سومو”.

وقال الغضبان في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع وزير الكهرباء لؤي الخطيب في بغداد، “بالنسبة الى قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 ينص على ان يسلم اقليم كردستان 250 الف برميل يومياً من نفطه المستخرج الى شركة (سومو) الوطنية التي بدروها ستؤمن الرواتب”، مردفا بالقول ان “هذا الامر الى الان لم يحدث”.

واضاف “نحن على تواصل مستمر مع حكومة الاقليم وهناك محادثات من اجل تطبيق ذلك القانون”، مؤكدا ان الحكومة الاتحادية ملتزمة بما نصه عليه قانون الموازنة للعام الحالي.