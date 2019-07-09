  • الثلاثاء , 9 يوليو 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون عراقية
  • محافظ بغداد يوجه بإزالة التجاوزات على الاراضي الزراعية في هور رجب وكويريش

محافظ بغداد يوجه بإزالة التجاوزات على الاراضي الزراعية في هور رجب وكويريش

شؤون عراقية
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بغداد _ الصباح الجديد :
وجه محافظ بغداد المهندس فلاح الجزائري بإزالة التجاوزات الموجودة على الاراضي الزراعية في منطقتي هور رجب وكويريش التابعة لناحية الرشيد.
وشدد محافظ بغداد خلال استقباله عضو مجلس النواب الدكتورة وحدة الجميلي برفقة وفد يمثل اتحاد الجمعيات الفلاحية لبحث موضوع شح الماء الصالح للشرب في الناحية وكذلك التجاوزات على بحيرات الري وعدم وصول المياه الى الاراضي الزراعية والبساتين، على ضرورة إزالة هذه التجاوزات بالتعاون مع الاجهزة الامنية ووزارتي الزراعة والموارد المائية.
من جهتها اشادت النائب الجميلي بدور المحافظ وحرصه الكبير على دعم جميع الجوانب سيما الخدمية والزراعية والاقتصادية ضمن حملة خدمة بغداد شرف لنا، مشيرة الى ضرورة تواصل الحكومة المركزية مع محافظة بغداد من اجل خدمة الصالح العام.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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