الوقف الشيعي يختتم الدورة الحتمية لـ 70 موظفاً من اجل الترقية الوظيفية

منى خضير عباس

بحضور الوكيل الإداري والمالي لرئيس ديوان الوقف الشيعي المهندس حسين التميمي اختتمت الدائرة الإدارية والمالية في الديوان الدورة التدريبية الحتمية لـ 70 موظفاً من منتسبي الديوان ومن شتى الوزارات والمؤسسات الحكومية من اجل الترقية الوظيفية .

كما اكد المدير الإعلام والعلاقات العامة بالديوان الدكتور علي الربيعي ان قسم التدريب والتطوير بالدائرة الإدارية والمالية في الوقف الشيعي اختتم الدورة التدريبية الحتمية لـ 70 متدربا من منتسبي الديوان ومن عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية من اجل الترقية الوظيفية تنفيذاً لتوجيهات وزارة المالية .

وأضاف الربيعي ان الوكيل الإداري والمالي المهندس التميمي. نقل خلال فعالية اختتام الدورة تحيات معالي رئيس ديوان الوقف الشيعي سماحة السيد علاء الموسوي معربا فيها عن ترحيبه بالمشاركين بالدورة وعن أمله في أن يكونوا قد استفادوا من البرنامج المقدم علي كافة المستويات.

وأشاد التميمي بدور المدربين والمشرفين على الدورة، مؤكدا اهتمام ديوان الوقف الشيعي بتطوير الملاكات الإدارية والفنية بالديوان ولكل المؤسسات الحكومية التي ترغب بمشاركة منتسبيها بهذه الدورات التدريبية التي ينظمها قسم التدريب والتطوير بالديوان خلال خطته التدريبية السنوية لعام 2019 .

وبين الربيعي ان الدورة الحتمية التي استمرت فعالياتها لمدة 30 يوما تلقى فيها المشاركين سلسلة محاضرات في موضوعات الإدارة والموارد البشرية و التخطيط وإعداد الخطة السنوية و قانون انضباط موظفي الدولة قدمها فريق من الأساتذة المختصين من ديوان الوقف الشيعي ومن عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية وهم كل من الأستاذ حيدر محمد عبد الله مدير عام الدائرة الإدارية والمالية في الوقف الشيعي والأستاذ زيدان خلف جبر مدير عام الدائرة الإدارية والمالية في مؤسسة السجناء ومن وزارة الإسكان الأستاذ سعيد حميد رشيد والأستاذ سامر فالح حسن والخبير الإداري بالديوان الأستاذ محمد سعيد ناجي ومعاون مدير عام الدائرة الإدارية والمالية الأستاذ هشام عبد النبي حمزة ومعاون مدير عام دائرة البحوث الأستاذ ماهر خليل ناصر ومعاون مدير عام التخطيط والمتابعة الأستاذ علاء قاسم الدهلكي بالإضافة الى الأستاذ احمد محمد جاسم من دائرة المحافظات والأستاذ احمد فاضل ناجي من الدائرة الإدارية والمالية والأستاذ صادق جعفر مولى مدير قسم الحسابات بالديوان .

من جانب أخر، أعرب المشاركون بالدورة عن شكرهم العميق لقسم التدريب والتطوير التابع للدائرة الإدارية والمالية على حسن التنظيم وعلى إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في مثل هذه الدورات القيمة التي تسهم في تطوير وتنمية قدراتهم الوظيفية خدمة للصالح العام .