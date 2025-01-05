دور مغاير.. إيناس طالب تقدم في شخصية ” شمس” رسالة مهمة

بغداد – الصباح الجديد:

تطل النجمة العراقية، الفنانة إيناس طالب في عمل درامي جديد حمل اسم “المنسيون” الذي سيعرض من على شاشة قناة العراقية والذي تجسد من خلاله شخصية مغايرة عن أدوارها السابقة التي تحمل بين طياتها الكثير من الصفات الإنسانية.

وقالت الفنانة إيناس طالب: سأطل على جمهوري الكريم خلال شهر رمضان المبارك من خلال مسلسل” المنسيون” من تأليف مهند هادي وإخراج حيدر الشامي، بشخصية مغايرة عن أدواري السابقة”.

وأضافت: “أجسد في المسلسل دور البطولة، شخصية ” شمس” طالبة الدكتوراه التي تحمل من الصفات الإنسانية الكثير والتي تقدم رسالة مهمة للمرأة”.

وأشارت الى أن “المسلسل يندرج ضمن منحة رئيس الوزراء، لدعم الدراما، والذي يحاكي الواقع الاجتماعي الإنساني في المجتمع العراقي ويركز على الهوية العراقية والصفات المجتمعية الرصينة المتماسكة والمتوازنة في المجتمع”.

ولفتت الى أن المسلسل يتناول فكرة ” البيت” بتجسيد رمزي للوطن الكبير الذي يضم بين جدرانه الكثير من الحكايات والمواقف والذكريات التي قد تكون حزينة ومفرحة في ذات الوقت”.