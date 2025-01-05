وصول أول وفد سياحي ضمن مشروع بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025

بغداد – الصباح الجديد:

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار وصول أول وفدٍ سياحي من تونس من الطائفة الصوفية ضمن مشروع بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025.

واستقبلت الوفد في بغداد شركة المسلة التي هيأت منهاجاً يتضمن زيارة عددٍ من المراقد والمزارات الدينية، والمرافق السياحية، ومنها زيارة الإمامين الكاظمين عليهما السلام، والإمام أبي حنيفة، والشيخ عبد القادر الكيلاني، والشيخ معروف الكرخي، كما تضمَّن البرنامج زيارة خمسة أماكن في مناطق بغداد، والتجوال في الأسواق، وزيارة شارع المتنبي، وأبدى الضيوف إعجابهم بالمستوى العمراني والحضاري لمدينة بغداد.

يذكر أنَّه جرى الاتفاق على وصول مجاميع سياحية أخرى إلى العراق خلال العام الجديد من تونس والمغرب والجزائر.

من جهة أخرى أجرى قسم الإعلام والاتصال الحكومي لقاءً مع مدير عام الشركة العامة للمدينة السياحية في الحبانية الأستاذ مؤيد المشوح للوقوف على أبرز نشاطات هذا المرفق السياحي الذي طالما حظي بمكانة مهمة لما يتمتع به من عناصر جذب سياحي وخاصة بعد أن تصدرت بغداد مكانتها كونها عاصمة للسياحة العربية لعام 2025.

وفي خضم الاستعدادات الكبيرة التي تستحقها عاصمتنا الحبيبة بغداد واجهةَ سياحية، أكد الأستاذ مؤيد المشوح أن العمل مستمر لهذا المشروع السياحي الضخم إذ يتم تأهيل 130 داراً سياحية جديدة مع ترميم الدور الأخرى الموجودة والفندق والمسابح وزراعة الحزام الأخضر في المدينة السياحية، فضلا عن المسطحات الخضر لاستقطاب السياح من كل مكان، مشيرا إلى أن البحيرة تحظى هي الأخرى بأعمال الصيانة لتستعيد ألقها وجمالها.