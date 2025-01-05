بغداد – الصباح الجديد:

ضمن الموسم المسرحي للعام الجديد، ومع بداية العام الجديد وموسم جديد 2025، قدمت دائرة السينما والمسرح / الفرقة الوطنية للتمثيل العرض المسرحي ( بغداد 41 ) على خشبة المسرح الوطني.

تعد المسرحية الجديدة من الأعمال الشعبية الكوميدية بنكهة بغدادية تحمل رسائل التعايش السلمي داخل مكونات المجتمع، بعيدًا عن التطرف والخلافات، مع التركيز على حب الوطن والدفاع عن إرثه وتاريخه.

المسرحية من تأليف السيد عقيل العبيدي وإخراج الفنان دريد عبد الوهاب وشارك في التمثيل عدد كبير من الفنانين العراقيين، على رأسهم الفنان الكبير محمد حسين عبد الرحيم، والدكتور الفنان حسين علي هارف، والدكتور الفنان سعد عزيز عبد الصاحب، عهود إبراهيم، أنسام كريم، حسن الريماس، ابراهيم جنو، إسراء ماجد، حياة الشواك، ومجموعة من الفنانين المبدعين من الكبار والشباب والأطفال. توليف واختيار وتنفيذ موسيقى حسين زنكنة، تصميم وتنظيم إضاءة غيث زهير، تصميم ديكور ومدير الانتاج محمد النقاش. مساعد مخرج أمير البحار.

مسرحية “بغداد ٤١ ” مسرحية شعبية كوميدية هادفة بنكهة بغدادية، عملت على فتح بوابة العودة للعوائل العراقية الى المسرح الهادف الرصين، وجه من خلالها مخرج العمل رسائل عدة أهمها التعايش السلمي لجميع مكونات المجتمع العراقي بعيدا عن التميز والتطرف، ودعوة للحفاظ على تراث وتاريخ العراق التي تم توجيهها من قبل شخصية الجد في الحوش. على أن هذه البيوت والتراث يجب المحافظة عليها لأنها من عبق الماضي، جسدها الفنان المبدع محمد حسين عبد الرحيم من خلال سرد ذكرياته في ( الحوش) الذي غادره لسنوات في بلاد الغربة من ثم العودة اليه مستذكرا ذكرياته في الحوش مقدما رسالة للجميع بعدم مغادرة بيوتهم واوطانهم وتركها بيد الاجنبي والدعوة الى لم الشمل والتكاتف والحب والتسامح وأن يكون الجميع يدا واحدة، بعيدا عن التطرف والقوميات من أجل الدفاع عن الوطن وحمايته من الأعداء.