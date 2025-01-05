رحل في غربته بأمريكا.. قصي البصري يودع “بيادر الخير”

متابعة – الصباح الجديد:

فجع الوسط الفني العراقي والبصري برحيل قامة إبداعية أخرى في بلاد الغربة، إذ غيب الموت الفنان البصري قصي البصري عن عمر 82 في غربته بالولايات المتحدة الامريكية.

وقصي محمد ناصر البصري، هو فنان وممثل ومخرج عراقي ولد في البصرة عام 1943، عمل مشرفاً فنياً في النشاط المدرسي لتربية البصرة عام 1967، ومشرفاً فنياً لفرقة العمال في البصرة عام 1984، ومشرفاً فنياً لفرقة جامعة البصرة عام 1986، وهو أحد مؤسسي فرقة البصرة للفن الحديث عام 1968، و شركة الشمس للإنتاج التلفزيوني والسينمائي في بغداد عام 1991، وله أعمال فنية منها أوبريت “الطوفة” ، وأوبريت “كصينا إيد الصركال” ، و” أوبريت بيادر الخير” الذي كان الظهور العلني الأول للفنان الراحل فؤاد سالم وهو أول أوبريت غنائي عراقي عام 1969 ، الذي أنتجه نادي الفنون بإمكانيات متواضعة، وكان من إخراج الفنان قصي البصري، وكذلك أوبريت ” المطرقة” والذي شارك به فؤاد سالم أيضا، كما قدم البصري أوبريت “الكوفية الحمراء” في عمان عام 1998.

ونعت نقابة الفنانين العراقيين، الفنان البصري بيان قالت فيه: ” ببالغ الحزن والأسى ننعى الفنان المسرحي قصي البصري، والذي وافته المنية أثر مرض عضال، والفقيد كان عنواناً للالتزام وأستاذاً لفن الأوبريت ووجها بصريا أصيلا في ساحة الفنون البصرية المسرحية والموسيقية”.

يمتلك الراحل رصيدا ثرا من الأعمال المسرحية والتلفازية حيث شارك في مسرحيات عديدة منها ممثلا في البصرة : مسرحيات “عطيل ” و” أوديب ” و”القاعدة والاستثناء” و” مكبث ، كما أخرج مسرحيات عديدة والتي عرضت على مسارح البصرة منها : ” كيلوبترا في القرن العشرين ” و” بيلا فيتلا ” و” غراب ” ” نقطة التحول” و” مأساة أورشليم” و” بنادق في القنيطرة” ، وفي بغداد شارك في مسرحيات “قطر الندى والسنافر السبعة” و”السوق” .

كما شارك في عدد كبير من المسلسلات منها: “المسافر ” و” الآنسة فواكه” و” الصيد الثمين” و” ذئاب الليل ج2 ” و” رجال الظل ” و” رجل فوق الشبهات” و” ظرفاء ولكن” و” باشوات آخر زمان ” و”رسائل من رجل ميت ” و”نوري باشا ” و” غرباء الليل”.