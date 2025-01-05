متابعة أعمال صيانة وتأهيل موقع زمرد خاتون

بغداد – الصباح الجديد:

بناءً على توجيهات رئيس الهيأة العامة للأثار والتراث السيد علي عبيد شلغم وبإشراف مدير عام دائرة الصيانة والحفاظ على الآثار محمد البياتي تمت متابعة أعمال صيانة وترميم موقع زمرد خاتون في بغداد بعد وصوله إلى مراحل متقدمة وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة عالميا في تأهيل الشواهد التاريخية حيث أجرى البياتي زيارة ميدانية للموقع وأوعز بضرورة إكمال العمل بشكل دقيق وفق جدول زمني محدد استعدادا لافتتاحه خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن مرقد السيدة زبيدة أو جامع زمرد خاتون يعد واحداً من المراقد الأثرية المشهورة القديمة في العراق ويقع في مقبرة الشيخ معروف بجانب الكرخ، إذ ذكرت مصادر تأريخية أن زمرد خاتون شيدت لنفسها مشهداً ومدرسة قبل وفاتها وأوقفت عليهما أوقافاً كثيرة، وكان البناء متيناً شيد بالطابوق والجص وكسيت جدرانه من الداخل ليقاوم عوامل التخريب وظل شاخصاً إلى يومنا هذا، أما المدرسة فقد اندثرت ولم يبق من آثارها شيء.

وعلى صعيد المواقع الاثرية والتراثية وبناءً على توجيهات السيد علي عبيد شلغم بضرورة فتح آفاق العمل المشترك مع الإدارات المحلية في المحافظات لإظهار المواقع الآثارية والتراثية بأبهى صورة وتوفير الخدمات للزوار والسائحين بما يليق بتاريخ وإرث حضارة وادي الرافدين.