درجال واتحاد الكرة.. ضبابية المشهد تتصدر الاجتماعات

«جنايات الرصافة» تؤجل الحكم في القضية

بغداد ـ الصباح الجديد:

تداعيات قضية النجم عدنان درجال والشكوى ضد اتحاد الكرة، ما زالت مفتوحة بشكل ضبابي، فالمشهد يبدو غامضاً إلى درجة كبيرة، ولم يتوصل درجال واتحاد الكرة في الاجتماعات الى حلول، حتى ان الاجتماع الذي اقيم في العاصمة القطرية بضيافة رئيس اتحاد الكرة القطري، حمد بن خليفة، لم يثمر عن شيء، ولم نشهد اية تصريحات واضحة من كلا الجانبين.

إلى ذلك، قررت محكمة جنايات الرصافة تأجيل النطق بالحكم في القضية التي رفعها النجم السابق عدنان درجال ضد ثلاثة موظفين باتحاد الكرة، على خلفية تزوير أوراقه في انتخابات اتحاد الكرة، ما تسبب في إبعاده عن الانتخابات.

وقال مصدر من المحكمة في تصريحات صحفية «القاضي قرر تأجيل النطق بالحكم ضد المتهمين وليد طبرة مدير العلاقات العامة في الاتحاد وصباح رضا أمين سر الاتحاد وستار جبار زوير رئيس لجنة الطعون التي شكلت خلال انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم».وأضاف: «سبب التأجيل كان بشقين الأول بطلب من المشتكي عدنان درجال والسبب الآخر عدم حضور الثلاثي الآخر إلى قاعة المحكمة ما دفع القاضي لتأجيل النطق بالحكم لمدة أسبوع واحد».

وكان الاتحاد قد دخل بمفاوضات مع عدنان درجال في اليومين الماضيين لإقناعه بسحب شكواه من المحكمة، فيما اشترط درجال استقالة جميع الأعضاء لقبول إنهاء القضية.

من جانب اخر، اعلن رئيس لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم، ستار السهلاني، أمس، استقالته من رئاسة اللجنة.وبحسب وثيقة نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، ذكر فيها السهلاني، «اعلن استقالتي عن العمل كرئيس للجنة الاستئناف، وذلك لاسباب خاصة، سأعلن عليها لاحقا وبالتفصيل».