وباء مجهول يصيب 4250 مزرعة للطماطة في الزبير يذكِّر بنفوق الاسماك

طلبت الزراعة منع استيرادها لوفرة المحلي منها

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشف رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية حيدر العصاد العبادي عن اصابة 4000 مزرعة للطماطم في قضاء الزبير بمحافظة البصرة بـ”وباء مجهول”.

وقال العبادي في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن “وباءً مجهولا اصاب محصول الطماطة في قضاء الزبير تسبب باضرار جسيمة للفلاحين ولم نعلم اسبابه بعد” ، مضيفا أن “اكثر من 4000 مزرعة اصيبت بشكل متفاوت و250 مزرعة بشكل كامل”، مشيرا الى أن “الاصابة تركزت في اللحيس وام النعيج في قضاء الزبير ضمن محافظة البصرة”.

ولفت رئيس الاتحاد الى أن “محصول الطماطة في قضاء الزبير تعرض الى وباء مجهول لم تتم تسميته بعد اصابة عدد كبير من مزارع الطماطم وتزامن مع منع وزارة الزراعة من استيراد هذا المحصول”.

وكانت وزارة الزراعة أعلنت في (18 تشرين الثاني 2018)، حصول الموافقة بمنع استيراد محصول الطماطم، عازية ذلك الى وفرة المنتج المحلي.

ويذكر في هذا الصدد ان وزارة الزراعة كانت قد طالبت نهاية الصيف الماضي بمنع استيراد الأسماك لوفرة الناتج المحلي منها في أنهر البلاد، وبعد مدة وجيزة من هذي المطالبة، نفقت ملايين الأسماك في نهري دجلة والفرات بنحو فجائي، ولم تصل الجهات المعنية الى السبب الدقيق وراء نفوقها.

تجدر الإشارة أيضا الى ان مزارع الزبير للطماطة إضافة الى مزارع أخرى في النجف وكربلاء والبصرة ذاتها، تغطي حاجة السوق المحلية شتاء، وتزيد في بعض الأحيان.