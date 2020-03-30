عبد المهدي: نتابع بقلق معلومات عن طيران غير مرخص بالقرب من مناطق عسكرية

بغداد- الصباح الجديد:

أعرب رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، عن قلقه من رصد طيران غير مرخص به بالقرب من القواعد العسكرية في البلاد، معتبرا ان استهداف تلك القواعد والبعثات الدبلوماسية، استهداف للسيادة العراقية.

وقال عبد المهدي في بيان، تلقت الصباح الجديد نسخة منه، ان “الاعمال اللا قانونية واللا مسؤولة التي يقوم بها البعض في استهداف القواعد العسكرية العراقية او الممثليات الأجنبية هو استهداف للسيادة العراقية وتجاوز على الدولة العراقية حكومة وشعبا، وهو عمل مدان من قبلنا وأننا نتخذ كل الاجراءات الممكنة لملاحقة الفاعلين ولمنعهم من القيام بهذه الاعمال”.وأضاف “نتابع بقلق المعلومات التي ترصدها قواتنا من وجود طيران غير مرخص به بالقرب من مناطق عسكرية في سبايكر ومعسكر الشهداء في الدوز ومطار حليوة ومعسكر اشرف والمنصورية وغيرها”.وحذر عبد المهدي من “مغبة القيام باعمال حربية مضادة مدانة وغير مرخص بها، ونعتبر ذلك تهديدا لأمن المواطنين وانتهاكا للسيادة ولمصالح البلاد العليا”.وبين “لقد ادنا سابقا مثل هذه الاعمال وحذرنا من اثارها الخطيرة، واننا نحذر اليوم كذلك من خطورة القيام باي عمل تعرضي دون موافقة الحكومة العراقية، ونحمل الجهة التي تقوم به مسؤولية ذلك”. وشدد على ان “كل الجهود يجب ان تتوجه لمحاربة داعش وبسط الامن والنظام ودعم الدولة والحكومة، والتصدي الى الوباء الذي يهددنا ويهدد البشرية جمعاء”، داعيا الى “وقف الخروقات والأعمال الانفرادية، واحترام الجميع للقوانين والسيادة العراقية”.

ولم يشر عبد المهدي الى ما اذا كانت توفرت معلومات عن جنسية او هوية الطيران الذي اخترق جواء البلاد.