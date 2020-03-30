المالية النيابية: تأخر صرف رواتب المتقاعدين الجدد سببه خلل في دوائرهم

بغداد- الصباح الجديد:

كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين،ان سبب تأخر صرف رواتب المحالين الجدد على التقاعد، يكمن في خلل بدائرهم، مؤكدة سعيها لصرف رواتبهم خلال الفترة المقبلة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن رئيس اللجنة النائب هيثم الجبوري، إن “تأخر صرف رواتب المتقاعدين الجدد يرجع إلى وجود خلل في دوائرهم، وهنالك أعداداً كبيرة تقدر بأكثر من 200 ألف شخص أحيلوا على التقاعد في يوم واحد”.وأشار إلى أن “هناك مقترحاً كان لدى اللجنة المالية لتعديل قانون التقاعد لجدولة الإحالات على التقاعد كل أربعة أشهر مالية، وتم رفع التعديل إلى رئاسة مجلس النواب في 22 كانون الثاني الماضي، إلا أن العطلة التشريعية حالت دون التصويت على التعديل”.وأضاف، أن “اللجنة المالية اجتمعت مع رئيس هيئة التقاعد ووعد الأخير بحل المشكلة بعد تعاون الدوائر المعنية معه”.وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد صادق في وقت سابق، على قانون التقاعد الموحد، بعد إقراره في مجلس النواب