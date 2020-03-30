  • الإثنين , 30 مارس 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون عراقية
  • المالية النيابية: تأخر صرف رواتب المتقاعدين الجدد سببه خلل في دوائرهم

المالية النيابية: تأخر صرف رواتب المتقاعدين الجدد سببه خلل في دوائرهم

شؤون عراقية
التعليقات على المالية النيابية: تأخر صرف رواتب المتقاعدين الجدد سببه خلل في دوائرهم مغلقة
51 views

بغداد- الصباح الجديد:

كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين،ان سبب تأخر صرف رواتب المحالين الجدد على التقاعد، يكمن في خلل بدائرهم، مؤكدة سعيها لصرف رواتبهم خلال الفترة المقبلة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن رئيس اللجنة النائب هيثم الجبوري، إن “تأخر صرف رواتب المتقاعدين الجدد يرجع إلى وجود خلل في دوائرهم، وهنالك أعداداً كبيرة تقدر بأكثر من 200 ألف شخص أحيلوا على التقاعد في يوم واحد”.وأشار إلى أن “هناك مقترحاً كان لدى اللجنة المالية لتعديل قانون التقاعد لجدولة الإحالات على التقاعد كل أربعة أشهر مالية، وتم رفع التعديل إلى رئاسة مجلس النواب في 22 كانون الثاني الماضي، إلا أن العطلة التشريعية حالت دون التصويت على التعديل”.وأضاف، أن “اللجنة المالية اجتمعت مع رئيس هيئة التقاعد ووعد الأخير بحل المشكلة بعد تعاون الدوائر المعنية معه”.وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد صادق في وقت سابق، على قانون التقاعد الموحد، بعد إقراره في مجلس النواب

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة