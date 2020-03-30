خلية الأزمة النيابية تؤيد حسم ارسال الموازنة الى البرلمان لمواجهة كورونا

بغداد – الصباح الجديد :

اكدت خلية الأزمة النيابية، الاثنين، عدم وجود اي مانع قانوني لارسال الموازنة المالية الى البرلمان من قبل الحكومة، مبينة ان اقرار الموازنة سينهي ازمة توفير الاموال في مواجهة كورونا.

وقال المتحدث باسم اللجنة النائب فالح الزيادي في تصريح له ان ” الحكومة المستقيلة تجنبت ارسال الموازنة الى البرلمان ليس لعدم وجود اي سند قانوني بل لوجود العجز الكبير في الموازنة دون ان تجد الحكومة اي حل لتلك الازمة”.

وأضاف الزيادي، ان “ارسال الموازنة واجراء تعديل من قبل مجلس النواب سيما بشأن تخصيصات وزارة الصحة سيسهم في تعزيز الحرب ضد كورونا في العراق في وقت مبكر”.

وأشار المتحدث باسم الخلية إلى أن “خلية الازمة النيابية في انعاقد مستمر مع كافة الجهات الحكومية من اجل استيراد المستلزمات الطبية والادوات الصحية التي تسهم في نقاض الارواح”.