  • الإثنين , 30 مارس 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • خلية الأزمة النيابية تؤيد حسم ارسال الموازنة الى البرلمان لمواجهة كورونا

خلية الأزمة النيابية تؤيد حسم ارسال الموازنة الى البرلمان لمواجهة كورونا

شؤون عراقية
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بغداد – الصباح الجديد :

اكدت خلية الأزمة النيابية، الاثنين، عدم وجود اي مانع قانوني لارسال الموازنة المالية الى البرلمان من قبل الحكومة، مبينة ان اقرار الموازنة سينهي ازمة توفير الاموال في مواجهة كورونا.

وقال المتحدث باسم اللجنة النائب فالح الزيادي في تصريح له ان ” الحكومة المستقيلة تجنبت ارسال الموازنة الى البرلمان ليس لعدم وجود اي سند قانوني بل لوجود العجز الكبير في الموازنة دون ان تجد الحكومة اي حل لتلك الازمة”.

وأضاف الزيادي، ان “ارسال الموازنة واجراء تعديل من قبل مجلس النواب سيما بشأن تخصيصات وزارة الصحة سيسهم في تعزيز الحرب ضد كورونا في العراق في وقت مبكر”.

وأشار المتحدث باسم الخلية إلى أن “خلية الازمة النيابية في انعاقد مستمر مع كافة الجهات الحكومية من اجل استيراد المستلزمات الطبية والادوات الصحية التي تسهم في نقاض الارواح”.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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