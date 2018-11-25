نائب عن نينوى: ازمة السيول كشفت حجم خداع النواب السنة لناخبيهم

بغداد – الصباح الجديد:

اتهم النائب عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري, امس الاحد, السياسيين السنة بخداع ناخبيهم والتنصل عن وعودهم الانتخابية, مشيرا الى ان ازمة السيول الاخيرة كشفت مدى اهمال السياسيين السنة لمناطقهم.

وقال الشمري في تصريح تابعته الصباح الجديد، إن ” الوعود الانتخابية للكتل السنية بالعمل على اعادة اعمار المناطق المحررة والعمل على عودة النازحين وتصفير الازمة كانت كذبة للوصول الى مناصبهم “.

واضاف ان ” النواب السنة انشغلوا بالحصول على مناصبهم والامتيازات في الحكومة الجديدة ومجلس النواب دون تنفيذ اي وعد يخص مناطقهم وناخبيهم “.

وأكد الشمري ان ” ازمة السيول كشفت حجم الخداع الذي تعرض اليه المكون السني من قادتهم ومدى اهمالهم لمناطقهم”، مبينا ان “صدور بعض البيانات الخجولة والمطالبة غير كافية لمعالجة تهجير عشرات الالف من المواطنين في نينوى وصلاح الدين وديالى “.

يذكر في هذا الصدد استمرار تناحر النواب السنة على منصب وزير الدفاع، ودوام تصريحاتهم بالاستحقاقات الانتخابية، وان هذا المحور احق من ذلك التحالف بمنصب الوزير، في وقت كان بعض مناطقهم اول المناطق التي اجتاحتها السيول وشردت عوائلها من بيوتهم.