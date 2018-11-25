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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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مجلس النوّاب يوافق على طلب بتعديل قانون رفحاء المثير للجدل

شؤون عراقية
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بغداد – الصباح الجديد:
كشف النائب عن كتلة سائرون، ماجد الوائلي، عن موافقة رئاسة مجلس النواب على طلب نيابي وقّع عليه 50 نائباً بتعديل قانون رفحاء وإدراجه ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة.
وجاء في الطلب، انه “نظراً للإستياء الشعبي الكبير بسبب عدم مراعاة العدالة الاجتماعية في قانون رقم 35 لسنة 2013 ( قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006) والمعروف بـقانون رفحاء والمنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (4294) في (21/10/2013) (ص 14) يرجى إضافة هذا الموضوع لجدول أعمال مجلس النواب لمناقشته وإقتراح التعديلات عليه التي تكفل العدالة الاجتماعية للمواطن العراقي”.
يذكر ان قانون رفحاء اثار بعد صدوره استياء شعبيا كبيرا، تداولته وسائل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي جراء التخصيصات المالية المبالغ بها لمتضرري رفحاء.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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