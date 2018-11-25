مجلس النوّاب يوافق على طلب بتعديل قانون رفحاء المثير للجدل

بغداد – الصباح الجديد:

كشف النائب عن كتلة سائرون، ماجد الوائلي، عن موافقة رئاسة مجلس النواب على طلب نيابي وقّع عليه 50 نائباً بتعديل قانون رفحاء وإدراجه ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة.

وجاء في الطلب، انه “نظراً للإستياء الشعبي الكبير بسبب عدم مراعاة العدالة الاجتماعية في قانون رقم 35 لسنة 2013 ( قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006) والمعروف بـقانون رفحاء والمنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (4294) في (21/10/2013) (ص 14) يرجى إضافة هذا الموضوع لجدول أعمال مجلس النواب لمناقشته وإقتراح التعديلات عليه التي تكفل العدالة الاجتماعية للمواطن العراقي”.

يذكر ان قانون رفحاء اثار بعد صدوره استياء شعبيا كبيرا، تداولته وسائل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي جراء التخصيصات المالية المبالغ بها لمتضرري رفحاء.