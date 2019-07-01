مناشدة رسمية لكيم كارداشيان بشأن خط ملابس

الصباح الجديد – وكالات:

ناشد مسؤول ياباني، نجمة تلفزيون الواقع وعارضة الأزياء الأميركية، كيم كارداشيان، بإعادة النظر بشأن خط إنتاجها الجديد للملابس الجديد، والذي عده اليابانيون إهانة لهم.

وأصدر عمدة مدينة كيوتو اليابانية، دايساكو كادوكاوا، خطابا مفتوحا عبر موقعها الرسمي، إلى “كارداشيان”، بتغيير اسم خط ملابسها الجديد “كيمونو”، اسم الملابس اليابانية التقليدية الشهيرة.

ولشرح قيمتها الثقافية عند اليابانيين، أوضح “كادوكاوا” أن ملابس “الكيمونو” اليابانية، “ثمرة من البراعة الحرفية، وترمز حقا إلى الشعور بالجمال والروحانية والقيم اليابانية”.

وأضاف كادوكاوا أن زي “الكيمونو” ثوب شعبي رائج في شوارع كيوتو، يرتديه السياح والسكان المحليون على حد سواء، ما يثبت أنه “محبوب لدى الأشخاص من جميع أنحاء العالم”، وأنه “يجب ألا يتم احتكاره”.

وفي ختام رسالته لها، دعا عمدة كيوتو كيم كارداشيان، إلى زيارة المدينة، “بغرض تجربة جوهر ثقافة الكيمونو وفهم أفكارنا، وكذلك لإدراك أننا نعتز بالثقافة اليابانية، بما فيها “الكيمونو”.

ولم ترد كيم كارداشيان على رسالة عمدة مدينة كيوتو اليابانية، ولكنها صرحت لصحيفة “ذا نيويورك تايمز” الأميركية “أنها تكن احتراما عميقا لأهمية الكيمونو في الثقافة اليابانية”، وأكدت أنه ليس لديها أي خطط “لتصميم أو إطلاق أي ملابس من شأنها أن تشوه الملابس التقليدية اليابانية بأي شكل من الأشكال”.