وفاة النجم عزت أبو عوف

الصباح الجديد – وكالات:

توفي النجم المصري عزت أبو عوف، في ساعة مبكرة من صباح يوم أمس الاثنين، بعد صراع طويل مع أمراض في القلب والكبد.

ونقلت مواقع مصرية عن نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، قوله إن أبو عوف توفي صباح اليوم عن عمر يناهز 71 عاما، فيما لم يتحدد بعد موعد تشييع الجثمان والعزاء.

وكشفت تقارير محلية، قبل نحو شهر، أن النجم أبو عوف يتلقى العلاج داخل إحدى مستشفيات المهندسين، فيما لم تكشف طبيعة أزمته الصحية آنذاك.

وفي أول يونيو حزيران المنصرم، ذكرت مها أبو عوف إن حالة شقيقها حرجة جدا، مضيفة “ما زال يرقد داخل العناية المركزة في إحدى المستشفيات الخاصة”.

وظهر أبو عوف مؤخرا في إحد الإعلانات خلال شهر رمضان، أما آخر أعماله فكانت مسلسل “الأب الروحي 2″، للمخرج تامر حمزة.

واشتهر الراحل بأدواره المتنوعة عبر مسيرة فنية حافلة وطويلة، والتي تراوحت بين الكوميديا والشر، فضلا عن إسهامات موسيقية في بداية حياته الفنية مع فريق “فور إم” الذي جمعه لسنوات مع شقيقاته الأربعة.