  • الثلاثاء , 2 يوليو 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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نوال الزغبي تلمح بحبها لوائل كفوري

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الصباح الجديد – وكالات:
احتفلت الفنانة نوال الزغبي بعيد ميلادها، بمشاركة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة لها برفقة ملك الرومانسية وائل كفوري.
ونشرت الزغبي، صورة سيلفى مع المطرب وائل كفوري وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، اذ تحتفل بعيد ميلادها، وعلقت نوال على الصورة قائلة، “عندما يأخذ ملك الرومانسية صورة شخصية”.
وتلقت نوال الزغبي تعليقات من عدد من المعجبين والمتابعين التي اتسمت بالغزل للطرفين، اذ كتب أحدهم أجمل صوتين وقال آخر: “قمرين”.
يُذكر أن الفنانة نوال الزغبي أثارت منذ أيام، جدلا واسعا بعد تصريحها بعدم رفضها الزواج من وائل كفوري ان تقدم بطلب يدها، وذلك فور إعلان الاخير عن انفصاله عن زوجته، الأمر الذي دفعها للتوضيح انها لا تفكر في الارتباط، ولكن وائل كفوري لا يمكن لأي فتاة أن ترفضه.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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