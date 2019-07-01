“سنو أبو ظبي” أكبر حديقة ألعاب ثلجية مغلقة عالميا

الصباح الجديد – وكالات:

سيكون سكان وزوار العاصمة الإماراتية أبو ظبي، على موعد مع أكبر حديقة ألعاب ثلجية مغلقة في العالم، والتي ستحمل اسم “سنو أبو ظبي”، في نهاية عام 2020.

وتضم الحديقة الثلجية 13 لعبة متنوعة ومعالم ترفيهية تناسب الجميع، ويجري إنشاؤها ضمن مرافق مشروع “ريم مول” الذي تصل تكلفته إلى 1.2 مليار دولار، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وستمتد “سنو أبو ظبي” على مساحة 11,600 متر مربع، مقسمة إلى مناطق ومساحات متميزة، حيث سيستمتع الزوار في كل منطقة بمجموعة من الأنشطة الفريدة التي تستضيفها شخصيات كرتونية.

وتسير أعمال تشييد الحديقة على وفق جدول زمني محدد، وجارٍ تركيب الدعامات الأولى للهيكل، وعند افتتاحها ستحافظ الحديقة على درجة حرارة داخلية تبلغ -2 درجة مئوية، مع ثلوج تغطيها حتى ارتفاع 50 سنتيمترا.