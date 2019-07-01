في المتنبي.. واحة يتعلم فيها الأطفال الفنون والعلوم واللغات

سمير خليل

في زاوية من زوايا المركز الثقافي البغدادي في شارع المتنبي، قاعة صغيرة تحولت الى خلية عمل جميلة حيث يتوزع مجموعة من البراعم الصغيرة، يشتغلون بالرسم والموسيقى والدروس التعليمية مع وسائل الايضاح، ودروس اللغات الحية.

مركز المتنبي الصغير، يفتح ابوابه كل جمعة لاستقبال الأطفال. تقول الشاعرة آمال ابراهيم مديرة المركز: تأسس عام 2014 بعد ان كان عبارة عن مسرح دمى جوال، الغاية منه اختيار مدارس وتقديم عروض تربوية فيها، عروض تحث على النظافة والتعليم وحب البلد والمواطنة، ولكن خلال مسرحيات دمى، ثم وبالتوفيق من الله بعد ان سجلنا منظمتنا (مركز بيتا للخدمات الثقافية) رسميا واشتركنا في تأسيسها انا والاستاذ ميثم الحربي، خصصنا جزءا من عملنا للأطفال.

*وماذا عن المدربين والمعلمين في المركز؟

-المدربون والاساتذة الذين يقومون برعاية الطلاب الاطفال جميعهم، متطوعون، ومن دون مقابل وباختصاصات متنوعة وكل جمعة يتواجد خمسة الى ستة مدربين، لدينا مثلا الاساتذ مرتضى جبار بالرعاية النفسية والتأهيل التربوي يتعامل مع الاطفال الذين فاتتهم فرصة الالتحاق بالمدرسة، ولم يحصلوا على فرصة تعليم صحيحة كي يتم تأهيلهم للانتظام بالمدرسة في الموسم المقبل.

وتتابع: عازف الكمان الفنان امين مقداد يعطي دروسا في الموسيقى، والست مروة رائد المتخصصة بالمختبر العلمي، إضافة لجلسات اليوغا للأطفال، والفنانين التشكيليين ندى طالب، ومحمد السبع، والاعلامي الاستاذ طه رشيد لدرس الفرنسي، والست بتول عباس القادمة من السويد لدرس اللغة السويدية، وهي تحمل شهادة بعلم النفس التربوي.