  • الأربعاء , 10 يوليو 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • اتهام صريح لوزير الاتصالات يُجامل شركات تهريب الانترنت التابعة لشخصيات سياسية

اتهام صريح لوزير الاتصالات يُجامل شركات تهريب الانترنت التابعة لشخصيات سياسية

شؤون عراقية
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خفض مبلغ خسارة البلاد من 11 مليون دولار شهريا الى 3.5

بغداد – الصباح الجديد:
اتهمت المنظمة العراقية لقياس جودة الإتصالات، الأربعاء، وزير الإتصالات نعيم الربيعي بـ”مجاملة” شركات تهريب الإنترنت ولم يفرض أي عقوبات عليها.
وذكرت المنظمة في تقرير لها اطلعت عليه ” الصباح الجديد “إن “الوزير لم يسم الشركات التي تُهرب الإنترنت في مقابلاته التلفزيونية، وأبقى الحديث عاماً وهذا يؤشر إلى وجود مجاملات لتلك الشركات”.
وأضافت المنظمة أنها حصلت على وثائق “تُشير إلى أن عمليات تهريب الانترنت تكون في مناطق شمال العراق، تحديداً المساحة الجغرافية القريبة من محافظة السليمانية، ووثقت لجان التحقيق في وزارة الإتصالات عمليات التهريب تلك لكن لم تتم محاسبة الشركة المهربة”.
وأكدت المنظمة في تقريرها أن “الشركات المهربة للإنترنت بحسب وثائق وزارة الإتصالات، تتبع لشخصيات سياسية لذا لم يستطع الوزير محاسبتها”، مبينة أن ” العراق يخسر شهرياً أكثر من 11 مليون دولار بسبب عمليات التهريب، وما ذكره الوزير عن خسارته فقط 3.5 مليون دولار غير صحيح، لأن التهريب الذي يدخل عبر اقليم كردستان العراق يصل لأكثر من 9 لمدة (وحدة قياس سعات الإنترنت”

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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