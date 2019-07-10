الغضبان: 70 دولاراً لبرميل النفط سعر مقبول وأوبك تسعى لأسعار عادلة

جزيرة صناعية في المياه الإقليمية لتصدير مليوني برميل من الخام

بغداد ـ الصباح الجديد:

قال وزير النفط ثامر الغضبان أمس الأربعاء إن اتفاق أوبك وحلفائها على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية آذار 2020 سيقلص المخزونات ويساعد على تحقيق الاستقرار بالسوق ويعالج تقلبات الأسعار، في وقت صادق فيه مجلس الوزراء على انشاء جزيرة ومنظومة للتصدير في الخليج تصل طاقتها التصديرية الى مليوني برميل يومياً.

وقال الغضبان ردا على سؤال عن موقف أوبك بشأن الأسعار، إن “التوجه العام هو أن 70 دولارا للبرميل أو أكثر يعد سعراً مقبولاً، مضيفاً أن المنظمة تسعى لأسعار عادلة للمستهلكين والمنتجين على حد سواء. في وقت يقارب فيه سعر خام برنت 65 دولارا للبرميل.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون حلفاء بقيادة روسيا في وقت سابق من الشهر الجاري على تمديد تخفيضات إنتاج النفط، في مسعى لدعم أسعار الخام مع تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع الإنتاج الأميركي.

وقال الوزير إن العراق يأمل أن ”تبقى حرية الملاحة في مضيق هرمز من دون انقطاع وسالكة“.

وأضاف: ”يمر كل يوم من خلال المضيق ما لا يقل عن نحو 18 مليون برميل… المنطقة تحتاج إلى أن تبقى مستقرة“.

