  • الأربعاء , 10 يوليو 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • الغضبان: 70 دولاراً لبرميل النفط سعر مقبول وأوبك تسعى لأسعار عادلة

الغضبان: 70 دولاراً لبرميل النفط سعر مقبول وأوبك تسعى لأسعار عادلة

شؤون عراقية
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جزيرة صناعية في المياه الإقليمية لتصدير مليوني برميل من الخام

بغداد ـ الصباح الجديد:
قال وزير النفط ثامر الغضبان أمس الأربعاء إن اتفاق أوبك وحلفائها على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية آذار 2020 سيقلص المخزونات ويساعد على تحقيق الاستقرار بالسوق ويعالج تقلبات الأسعار، في وقت صادق فيه مجلس الوزراء على انشاء جزيرة ومنظومة للتصدير في الخليج تصل طاقتها التصديرية الى مليوني برميل يومياً.
وقال الغضبان ردا على سؤال عن موقف أوبك بشأن الأسعار، إن “التوجه العام هو أن 70 دولارا للبرميل أو أكثر يعد سعراً مقبولاً، مضيفاً أن المنظمة تسعى لأسعار عادلة للمستهلكين والمنتجين على حد سواء. في وقت يقارب فيه سعر خام برنت 65 دولارا للبرميل.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون حلفاء بقيادة روسيا في وقت سابق من الشهر الجاري على تمديد تخفيضات إنتاج النفط، في مسعى لدعم أسعار الخام مع تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع الإنتاج الأميركي.
وقال الوزير إن العراق يأمل أن ”تبقى حرية الملاحة في مضيق هرمز من دون انقطاع وسالكة“.
وأضاف: ”يمر كل يوم من خلال المضيق ما لا يقل عن نحو 18 مليون برميل… المنطقة تحتاج إلى أن تبقى مستقرة“.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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