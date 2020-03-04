أثقال البارالمبية يستعد لفزاع والطاولة يغادر إلى إسبانيا

بغداد ـ الصباح الجديد:

يواصل منتخب العراق الوطني برفع الأثقال تدريباته ضمن معسكره الداخلي في بغداد، استعداداً للمشاركات المقبلة والمؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية التي تقام في طوكيو الصيف المقبل.

وقال مدرب المنتخب الوطني للعبة رافد القيسي إن “اللاعبين يواصلون تدريباتهم بهمة عالية وحرص كبير من اجل الاستعداد الأمثل للمشاركة في بطولة فزاع التي ستقام في دولة الإمارات شهر نيسان المقبل”.. وأضاف القيسي ان “الجهاز التدريبي تابع جميع اللاعبين وأجرى الاختبارات اللازمة لهم لاختيار عشرة رباعين منهم ثمانية رجال واثنين من النساء”.

من جانبه،، غادر بغداد مساء امس وفد منتخب تنس الطاولة للمشاركة في بطولة اسبانيا الدولية باللعبة والمؤهلة الى بارالمبياد طوكيو 2020 الصيف المقبل.. وقال أمين سر الاتحاد لؤي علي حسين ان “البطولة تقام في اسبانيا للمدة من الثالث وحتى التاسع من آذار الجاري”.. وأضاف حسين ان “الوفد العراقي يرأسه سمير علي لطيف رئيس الاتحاد ومعه المدرب جمال جلال واللاعبتين زينب حسن ونجلة عماد”..

وبين ان “البطولة مؤهلة للدورة البارالمبية القادمة ونتطلع كاتحاد ان تحقق كل من زينب ونجلة النقاط المطلوبة للتأهيل لاسيما ان العراق قاب قوسين او أدنى من التأهيل في تنس الطاولة”.

واشار الى ان “هذه البطولة مهمة جداً لانها ستحسم المشاركة العراقية في البارالمبياد باللعبة او الانتظار الى بطولة سلوفينيا التي تقام في شهر آيار المقبلة”.