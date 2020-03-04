دوري الكرة الشاطئية ينطلق اليوم باقامة مباراتين

بغداد ـ الصباح الجديد:

ينطلق اليوم الخميس دوري الكرة الشاطئية لعام 2020 في ملعب اللجنة خلف مقر اتحاد الكرة المركزي، ويتقابل في لقاء الافتتاح فريق الجيش والحدود في الساعة 2 ظهرا بتحكيم أكرم مهدي ومصطفى علي سالم، تعقبها في الساعة الثالثة والنصف عصرا مباراة فريقي مصافي الوسط والعدل بتحكيم محمد عدنان وحسين أياد، تقام مباريات الجولة الثانية يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 آذار الجاري، فيلعب في الساعة 2 ظهرا فريقي العدل والنخيل بتحكيم أكرم مهدي وغسان عبد الكريم، تعقبها في الساعة الثالثة والنصف عصرا مباراة فريقي النجدة والسلام بتحكيم حسين أمير ورعد سعد.

وتقام منافسات الجولة الثالثة التي ستقام يوم الخميس الموافق 12 اذار فيلعب في المباراة الاولى العدالة والحدود بتحكيم محمد عدنان ومؤيد سعد وفي الثانية النخيل والجيش بتحكيم مصطفى علي سالم وفرات خالد. اما مباريات الجولة الرابعة بتجرى في يوم السبت 114 آذار في الاولى يلتقي النخيل والسلام بتحكيم احمد نجم وحسين اياد وفي الثانية يتواجه مصافي الوسط والنجدة بتحكيم حسين امير وحارث ضياء، اما مباريات الجولة الخامسة التي ستقام في الاثنين 16 اذار فيلعب الجيش والعدالة بتحكيم غسان عبد الكريم ورعد سعد وفي الثانية الحدود والنخيل بتحكيم احمد نجم ورفعت عبد الواحد، وتختتم مباريات الدوري باقامة الجولة السادسة يوم الاربعاء 18 آذار فيلعب النجدة واعدل بتحكيم حارث ضياء ومؤيد سعد ويلعب السلام ومصافي الوسط بتحكيم أكرم مهدي وفرات خالد.