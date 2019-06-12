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نائب يطالب بتقصي الحقائق جراء “شبهات” بصرف تخصيصات اطعام لسجناء فضائيين

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف رئيس تحالف سائرون في ديالى النائب برهان المعموري امس الاربعاء، عن وجود شبهات فساد تتعلق بسجناء فضائيين، مطالباً رئيس المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق.
وقال المعموري في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه ان “دائرة الاصلاح تعد من أهم دوائر وزارة العدل كونها مسؤولة عن جميع السجون في العراق”، مبيناً إنها “تكلف ميزانية الدولة شهرياً عشرات المليارات لتغطية تكاليف عقود إطعام السجناء”.
وأضاف ان “هنالك شبهات فساد تشير إلى وجود سجناء فضائيين ضمن عقود الإطعام”، لافتاً إلى ان “هذه الشبهات تتسبب بإهدار مبالغ مالية طائلة وتضع أكثر من علامة استفهام حول أداء دائرة الإصلاح”.
ودعا مدير عام دائرة الإصلاح إلى “الكشف عن الاعداد الحقيقية للسجناء والافصاح عن مبالغ عقود الإطعام الدقيقة بشكل علني”، مطالباً رئيس المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عادل عبدالمهدي بـ”تشكيل لجنة لتقصي الحقائق والتأكد من عدم وجود سجناء فضائيين ومحاسبة كل من يتسبب بهدر المال العام”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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