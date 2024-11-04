اختتام المسابقة السنوية للابتهال الديني النبوي للمعلمين والمدرسين والمشرفين الفنيين في أربيل

بغداد – الصباح الجديد:

برعاية معالي وزير التربية الدكتور إبراهيم نامس الجبوري وبإشراف الاستاذ محمد ابراهيم عبودي المدير العام للتربية الرياضية والنشاط المدرسي، اختتمت المسابقة السنوية للابتهال الديني النبوي للمعلمين والمدرسين والمشرفين الفنيين والتي أقامتها المديرية العامة في محافظة أربيل.

حضر حفل الختام الاستاذ لقمان جوهر مدير النشاط المدرسي في وزارة التربية لإقليم كردستان والأستاذ هوشيار عبد الواحد مدير النشاط المدرسي العام في أربيل.

افتتح الحفل بقراءة سورة الفاتحة وعزف النشيد الوطني. ومن ثم كلمة الوزارة قدمها الأستاذ حسن الشويلي مدير قسم النشاط المدرسي في المديرية العامة للتربية الرياضية والنشاط المدرسي، شاكرا فيها معالي وزير التربية على دعمه الكامل والمتواصل للنشاط المدرسي وبكافة فنونه كما قدم الشكر الى وزارة التربية في محافظة أربيل على مساهمتهم في إنجاح هذه المسابقة. بعدها قدمت الفرقة الموسيقية المركزية لقسم النشاط المدرسي بقيادة الموسيقار المايسترو الاستاذ علي خصاف فقرة موسيقية وطنية بعنوان ( هنا هنا العراق ) ومن ثم عزف وأداء منفرد للأستاذ عبد الله الكبيسي / تربية الانبار بعنوان ( أرسم نخلة)

تم خلال الاحتفالية تكريم اثنين من المشرفين الفنيين الرواد الذي أحيلوا على التقاعد لهذا العام بعدها وزعت الشهادات التقديرية للمديريات المشاركة وللإعلاميين والفنيين.

في الختام اعتلت لجنة الحكم المنصة حيث ألقى مقرر اللجنة البيان الختامي وألقى رئيس اللجنة توصيات اللجنة وليعلن بعدها إعلان النتائج.