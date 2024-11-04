بمشاركة عربية ودولية.. افتتاح مهرجان كركوك الدولي لمسرح الشارع بدورته الثامنة

متابعة – الصباح الجديد:

افتتح محافظ كركوك ريبوار طه مصطفى ووزير الثقافة والشباب في حكومة إقليم كردستان العراق محمد حمه سعيد، ونقيب الفنانين العراقيين ومدير عام دائرة السينما والمسرح الدكتور جبار جودي مهرجان كركوك الدولي لمسرح الشارع بدورته الثامنة بمشاركة دولية وعربية.

وقال محافظ كركوك ريبوار طه مصطفى في كلمة خلال الافتتاح ” نحن سعداء أن نحضر الاحتفالية التي تجسد التعاون والتواصل والتكاتف وفتح أبواب المحافظة للزائرين وإظهار كركوك بحقيقتها ومحبة أهلها وتآخي مكوناتها، مشيدا أيضا بتقديم الفنانة روبررشيد كاكي لوحة فنية بلغات كركوك المحلية تجسد التعايش والسلام والاستقرار” .

وأضاف: إننا في كركوك نواجه تحديات، لكننا ماضون لتحقيق مشروع التعايش وتأمين الخدمات وترسيخ أسس الثقافة المشتركة التي تجسد تاريخ ومكانة وإخلاص أهل كركوك.

من جانبه أكد الدكتور جبار جودي نقيب الفنانين في العراق أن استضافة كركوك المهرجان الدولي هي رسالة تعكس التعايش والسلام والاستقرار في كركوك، مؤكدا أهمية أن تشهد كركوك مهرجانات وأنشطة فنية وثقافية وإبداعية تجسد واقعها المتآخي.

وألقى الفنان نجاة نجم مدير المهرجان كلمة أشاد بالحضور، وإقامة المهرجان في كركوك بدورته الثامنة، كما قدمت جوائز ذهبية لفنانين مبدعين لهم أعمال وتاريخ فني.

ويشهد المهرجان كعادته كل سنة فعاليات ونشاطات مسرحية مختلفة منها ورش مسرحية وتوقيع كتب مسرحية أيضا، بالإضافة لعروض مسرحية لمسرح الشارع تقدمها فرق مسرحية من العراق وبلدان عربية واجنبية.