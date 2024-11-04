معلومات صادمة ..اتصالات مباشرة بين البشر وكائنات فضائية

الصباح الجديد – وكالات:

كشف العقيد المتقاعد في الجيش الأمريكي كارل نيل، عن معلومات صادمة تفيد بوجود اتصالات مباشرة بين البشر وكائنات فضائية.

وقالت صحيفة Daily Star، : إن “العقيد نيل أعلن في مؤتمر معهد النموذج الجديد أن لديه معلومات مباشرة عن تأثير ذكاء غير أرضي على البشرية”

وأوضح نيل بحسب الصحيفة أن “الذكاء غير البشري موجود ويتفاعل مع الناس على هذا الكوكب”، منوها إلى أن “هذا التفاعل مستمر منذ فترة طويلة وليس هناك أدنى شك في ذلك وهذه حقيقة مطلقة”.

ولكنه في نفس الوقت لم يحدد ماهية هذا التفاعل بالضبط، بيد أنه يعتقد أن وجود الحياة في الكون أمر مرجح تماما، مشيرا إلى وجود 20 مليار نجم يشبه بالشمس وأن “بعضها أقدم من الشمس بكثير”، ما يوفر وقتا كافيا لنشوء الحضارات وتطورها.

ويذكر أن كارل نيل كان يدعم سابقا فريق عمل الظواهر الجوية الغامضة (UAPTF) الذي كان يعمل تحت إشراف مكتب الاستخبارات البحرية العسكرية الأمريكي.