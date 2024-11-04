مدير عام “دار المأمون” تترجم كتابا شعريا إلى اللغة الإسبانية

بغداد – الصباح الجديد:

ضمن مشروع مبادرة ترجمة مئة كتاب، صدر عن دار المأمون للترجمة والنشر قصائد شعرية بعنوان (متحف النوم) للشاعر عبود الجابري، قامت بترجمته إلى الإسبانية مدير عام الدار السيدة إشراق عبد العادل والمستعرب الإسباني خايمه كولات كورديرو.

تضمّن الكتاب 48 نصًا شعريًا بواقع 108 صفحة من القطع المتوسط،

وهي المرة الأولى التي تترجم فيها أعمال الشاعر الجابري إلى اللغة الإسبانية.

هذه الخطوة جاءت كي يطلع القارئ الإسباني، وبلغته الأم، على النتاجات العراقية المبدعة في المجال الشعري.

وعبود الجابري، شاعر ومترجم من العراق. صدر له في الشعر: “فهرس الأخطاء” 2007، “يتوكأ على عماه” 2009، “متحف النوم” 2012، “فكرة اليد الواحدة” 2015، “تلوين الأعداء” 2017، “في البيت وما حوله” 2021، “أثر من ذيل حصان” 2021، “متحف النوم” 2021.