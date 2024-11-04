الكشف عن حقيقة مصرع 5 طلاب جامعيين في ذي قار

كشف مصدر مطلع، أمس الاحد، عن حقيقة مصرع 5 طلاب جامعيين في محافظة ذي قار.

وقال المصدر في حديث لوسائل إعلام: إن” الانباء التي أوردتها منصات التواصل الاجتماعي عن مصرع 5 طلاب جامعيين على الطريق السريع في ذي قار غير صحيحة ولم يسجل أي حادث بهذا المضمون طيلة الساعات الـ 24 الماضية.

وأضاف، انه” سجلت بالفعل حوادث في مناطق متفرقة من ذي قار خلال الساعات الماضية لكن ليس من بينها ضحايا طلبة جامعيين في أي منطقة”.

وأشار المصدر الى، ان” النفي جاء بعد اجراء اتصالات مع الاقضية والنواحي والمستشفيات ودوائر المرور من اجل التأكد من حقيقة ما نشر قبل ان يتم تأكيد النفي”.